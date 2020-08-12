Ср, 12.08.2020
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Блог, фото, видео ⟩ Четвертый день протестов в Белоруссии: люди выходят на улицы с цветами в руках

Акция протеста в Минске.

ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

В Республике Беларусь четвертый день проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

Минский метрополитен 12 августа около половины шестого вечера объявил о закрытии ряда станций в целях обеспечения безопасности.

"В 17.35 на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты станции "Октябрьская", "Купаловская" (пересадочный узел - прим.ред.), "Площадь Ленина", "Площадь победы". Поезда следуют без остановки на этих станциях", - говорится в сообщении метрополитена.

Метрополитен извинился "за неудобства".

Между тем, как передают белорусские СМИ, около отдельных станций начинают собираться протестующие.

Портал TUT.BY сообщает, что цепь выстроилась также у станции метро "Восток". Также растет количество людей с цветами у ближайшей к ней станции "Уручье".

Параллельно в Минске и других городах продолжаются мирные шествия женщин, которые идут с цветами в руках, протестуя таким образом против насилия со стороны властей.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержаны более 6 тыс. человек, в больницах находится более 250 пострадавших, один человек погиб.

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