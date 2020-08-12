Ср, 12.08.2020
Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США? Марко Михкельсон
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Блог, фото, видео ⟩ Четвертый день протестов в Белоруссии: умер второй человек, пострадал сотрудник ГАИ, врачи вышли на акцию против насилия властей

Врачи на акции протеста.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

В Республике Беларусь четвертый день проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержаны более 6 тыс. человек, в больницах находится более 250 пострадавших, один человек погиб.

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