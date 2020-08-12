Блог, фото, видео ⟩ Крупные предприятия Беларуси бастуют: Лукашенко прилетел на один из заводов на вертолете
В понедельник, 17 августа, крупные белорусские предприятия готвоы продолжить забастовки и акции солидарности. Об этом заявили в том числе гиганты белорусской промышленности — «Беларуськалий», «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, БМЗ. На протяжении последних восьми дней в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства.
Работники предприятий требуют прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных.
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.