Вт, 18.08.2020
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Блог, фото, видео ⟩ Лукашенко объявил о полной боеготовности войск на западе Белоруссии, заработал координационный совет оппозиции

Координационный совет оппозиции

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Во вторник, 18 августа, жители Белоруссии и крупные предприятия готовы продолжить забастовки и акции солидарности. На протяжении последних десяти дней в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

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