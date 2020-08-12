Блог, фото, видео ⟩ Лукашенко поручил перебросить десантников на западную границу
В Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства.
Главные события субботы, 15 августа в Белоруссии:
- В городах Белоруссии проходят многочисленные протесты уже седьмой день, в Минске прошло прощание с Александром Тарайковским, который, по мнению МВД Беларуси, погиб от взрыва самодельной бомбы, по мнению Conflict Intelligence Team, был застрелен спецназовцем.
- Видео с места гибели протестующего в Минске доказывает, что он погиб от выстрела спецназовца
- Лукашенко поговорил с Владимиром Путиным, а позднее заявил, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз и призвал силовиков не допускать незаконных акций протеста.
- Десантников перебрасывают в Гродно, на западную границу Беларуси, где массово бастуют рабочие и проходят акции протеста.
- Завтра, 16 августа, в Минске в 12:00 запланирован митинг в поддержку Лукашенко. На этот митинг сгоняют не только госслужащих, но также военных и рабочих. Сами люди сообщают СМИ, что им грозит увольнение, если они не поедут на митинги в Минск.
- Работники Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь заявили, что намерены устроить забастовку и будут передавать честные новости о том, что происходит в стране.
- Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось возможностью его бегства в Россию
- Лукашенко отказался от предложения стран Балтии и Польши помочь наладить диалог с оппозицией через зарубежных посредников
- В Минске задержали 16-летнего и избили его до полусмерти: после выхода из комы он рассказал о пытках со стороны ОМОНа
- Художник Лоскутов продал за рекордные три миллиона посвященную Белоруссии «дубинопись»
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.