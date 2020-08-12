Сб, 15.08.2020
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Блог, фото, видео ⟩ Лукашенко поручил перебросить десантников на западную границу
Седьмой день протестов в стране

В Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

Главные события субботы, 15 августа в Белоруссии:

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

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