Блог, фото, видео ⟩ Митинг против Лукашенко стал крупнейшим в истории Беларуси: около 220 тысяч протестующих

В Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства.
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.
Главные события 16 августа:
- В Минске на площади Независимости у Дома правительства прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Многочисленные жители Беларуси сообщили, что на мероприятие принудительно сгоняли бюджетников, угрожая потерей работы.
- Лукашенко снова созвонился с Путиным, после чего вышел на митинг с речью о танках НАТО у границ Беларуси и что народ поставят на колени без него.
- В 14:00 начался марш оппозиции "За свободу". По подсчетам СМИ, на митинг у стелы "Минск - город-герой" собралось около 220 тысяч человек. Мирные акции проходят и в других городах.
- В Гомеле простились с погибшим в ходе протестов 25-летним Александром Вихором.
- Первый белорусский дипломат поддержал протестующих - это посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.
- Сотрудники гостелевидения готовы объявить забастовку. Они хотят показывать "правду, а не кулинарные рецепты".