Ср, 19.08.2020
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Блог, фото, видео ⟩ Тихановская призвала Евросовет не признавать победы Лукашенко, в Минске приземлился спецборт ФСБ РФ

Акция протеста в Минске. 18 августа.

ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

Во среду, 19 августа, жители Белоруссии продолжают забастовки и акции солидарности. На протяжении почти двух недель в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

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