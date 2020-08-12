Чт, 13.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов
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  • Уйди, пока не поздно! Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
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Блог, фото, видео ⟩ Уйди, пока не поздно! Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Протесты в Белоруссии.

ФОТО: Cezary Kowalski/ZUMAPRESS.com

В Республике Беларусь четвертый день проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержаны более 6 тыс. человек, в больницах находится более 250 пострадавших, один человек погиб.

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