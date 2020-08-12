Блог, фото, видео ⟩ Уйди, пока не поздно! Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

В Республике Беларусь четвертый день проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства.
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.
В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержаны более 6 тыс. человек, в больницах находится более 250 пострадавших, один человек погиб.