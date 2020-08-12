Чт, 20.08.2020
Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Диктатор Беларуси Александр Лукашенко
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Блог, фото, видео ⟩ В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье «Захват власти»

Александр Лукашенко

ФОТО: Andrei Stasevich/AP

Жители Белоруссии продолжают забастовки и акции солидарности. На протяжении почти двух недель в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

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