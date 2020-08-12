Чт, 20.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов
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  • В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье «Захват власти», СК проверяет сообщения об изнасиловании женщин
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Блог, фото, видео ⟩ В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье «Захват власти», СК проверяет сообщения об изнасиловании женщин

Протест в Минске.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Жители Белоруссии продолжают забастовки и акции солидарности. На протяжении почти двух недель в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

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