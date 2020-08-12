Сб, 22.08.2020
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Блог, фото, видео ⟩ В Минске протестующие выстроились в «Цепь покаяния»

Минск. 21 августа.

ФОТО: Sergei Grits/AP

Жители Белоруссии продолжают забастовки и акции солидарности. На протяжении почти двух недель в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

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