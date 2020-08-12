Сб, 29.08.2020
Главная ирония истории состоит в том, что после падения диктатора вся его культовая «стабильность» немедленно рассыпается. Вадим Штепа
Вадим Штепа
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Блог, фото, видео ⟩ В Минске женщины вышли на марш протеста, ОМОН пытался им помешать

Женский протест в Минске. 29 августа.

ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

С 9 августа в Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

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