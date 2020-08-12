Глава МИД Эстонии на заседании Совбеза ООН поднял вопрос о ситуацию в Белоруссии

«Ситуация в Белоруссии очень тревожная, - сказал Рейнсалу. - Прошедшие президентские выборы нельзя считать свободными и демократическими. В результате начались широкомасштабные акции протеста, которые были подавлены насилием. Применение силы против мирных демонстрантов недопустимо».

«Я призываю Белоруссию положить конец насилию в отношении протестующих и обеспечить уважение прав человека и свободу выражения мнения», - добавил Рейнсалу.

В своем выступлении министр иностранных дел коснулся также влияния COVID-19 на кризисные районы, где ситуация и без того нестабильна. «Эстония вместе с другими странами Европейского Союза подтвердила свою неизменную приверженность миротворческим миссиям ООН, поскольку мы видим, что их роль в поддержании мира возрастает. Вклад самих стран и сообществ и демонстрация политической воли имеют ключевое значение», - отметил Рейнсалу.