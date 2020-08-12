Глава МИД Эстонии на заседании Совбеза ООН поднял вопрос о ситуацию в Белоруссии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил в среду на открытом виртуальном заседании Совета Безопасности ООН «Влияние пандемии на устойчивый мир» с речью, в которой поднял вопрос о ситуацию в Белоруссии после выборов.
«Ситуация в Белоруссии очень тревожная, - сказал Рейнсалу. - Прошедшие президентские выборы нельзя считать свободными и демократическими. В результате начались широкомасштабные акции протеста, которые были подавлены насилием. Применение силы против мирных демонстрантов недопустимо».
«Я призываю Белоруссию положить конец насилию в отношении протестующих и обеспечить уважение прав человека и свободу выражения мнения», - добавил Рейнсалу.
В своем выступлении министр иностранных дел коснулся также влияния COVID-19 на кризисные районы, где ситуация и без того нестабильна. «Эстония вместе с другими странами Европейского Союза подтвердила свою неизменную приверженность миротворческим миссиям ООН, поскольку мы видим, что их роль в поддержании мира возрастает. Вклад самих стран и сообществ и демонстрация политической воли имеют ключевое значение», - отметил Рейнсалу.
«Влияние пандемий на устойчивый мир» - это организованная председательствующей в Совете Безопасности ООН Индонезией дискуссия с упором на проблемы построения мира и поддержания мира в условиях пандемии. Во встрече приняли участие нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и бывший генсекретарь Пан Ги Мун.