Протестующих в Республике Беларусь не просто задерживают - их жестко избивают, разгоняют водометами и стреляют по ним резиновыми пулями. Среди пострадавших - простые прохожие, представители СМИ, белорусские депутаты, подростки. "Медуза" собрала в своем материале все видео этих ужасающих действий.

Внимание! В следующих видео могут содержаться сцены насилия и мат.

Применение водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль:

 Как силовики разъезжают на машинах скорой помощи:

Толпой бьют лежачих: 

Избивают подростков, прохожим угрожают гранатой:

Задерживают и бьют журналистов, ломают и отбирают их технику:

Стреляют по окнам и балконам:

 Стреляют даже в тех, кто вышел погулять с собакой:

Досталось даже депутатам: 

В протестующих в Бресте стреляют на поражение:

Как сообщала "Медуза", пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в Бресте во время акции протеста 11 августа сотрудники милиции применили огнестрельное оружие. Позднее публикация была исправлена, пропало слово "огнестрельное".

Последствия избиений:  

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