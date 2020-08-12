Совершенно адское видео из Бреста. В мужчину, который просто вышел погулять с собакой, специально выстрелили силовики.



Он не бежал вместе с протестующими, но в него всё равно выстрелили, причем специально. Видео снимали в километре от столкновений с полицией. pic.twitter.com/XmUeconM4r