12 августа 2020, 20:26
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Видео ⟩ Как в Белоруссии стреляли в окна, в прохожих, в тех, кто гулял с собакой, и даже на поражение
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Протестующих в Республике Беларусь не просто задерживают - их жестко избивают, разгоняют водометами и стреляют по ним резиновыми пулями. Среди пострадавших - простые прохожие, представители СМИ, белорусские депутаты, подростки. "Медуза" собрала в своем материале все видео этих ужасающих действий.
Внимание! В следующих видео могут содержаться сцены насилия и мат.
Применение водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль:
На этих кадрах хорошо видно, как милиция, как она заявляет, «не применяет» водометы и светошумовые гранаты. Собрали главное за этот вечер из Беларуси pic.twitter.com/8a8QSkEw94— Дождь (@tvrain) August 9, 2020
Вот так выглядят резиновые пули, которыми стреляют в протестующих в Белоруссии. Фото: Елизавета Королькова |@mbkhmedia pic.twitter.com/xG6LoK5rvD— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 11, 2020
Как силовики разъезжают на машинах скорой помощи:
Сотрудник Внутренних Войск в экипировке за рулём скорой помощи в Минске.— Чай з варэннем (@belteanews) August 11, 2020
Дна нет pic.twitter.com/oTGcRs4HEj
Первое видео, документирующее использование скорых для транспортировки силовиков при разгоне людей.— Алексей Новоселов (@novosyolov) August 12, 2020
По уголовному кодексу Беларуси во время использования войск, в том числе внутренних, — это военное преступление.
Подписывайтесь на онлайн о протестах — https://t.co/UGM8FXelbR pic.twitter.com/OBuOrSsYkC
Толпой бьют лежачих:
6 на 1, лежачего. Покажите всем в России, кто считает, что Лукашенко молодец и «наводит порядок». Вот поэтому за Лукашенко и не проголосовал народ Беларуси. За такое голосовать невозможно. pic.twitter.com/uhududVszU— Соболь Любовь (@SobolLubov) August 11, 2020
Ударил каждый!— РБ головного мозга (@belamova) August 11, 2020
Каждый из силовиков подошел и ударил мирного задержанного протестующего. Зверства в центре Европы.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus
Максимальный ретвит этого зверства. pic.twitter.com/1gUY9WFOS2
Избивают подростков, прохожим угрожают гранатой:
Какой-то кошмар: два ОМОНовца избили 15-летнего парня, гранатой в трясущихся руках угрожали прохожим и звали подкрепление, протащили подростка по земле и сбежали с ним на подъехавшем бусе, снова угрожая людям гранатой.— Чай з варэннем (@belteanews) August 11, 2020
Достойные люди, патриоты pic.twitter.com/t2DSGathMi
Жители Барановичей рассказывают, как вечером 10 августа силовики задерживали и избивали их детей-подростков во время акции протеста https://t.co/k3qtkaTgXY— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 12, 2020
Фото: Intex-press pic.twitter.com/sIrXvG0gkq
Задерживают и бьют журналистов, ломают и отбирают их технику:
❗️ОМОН целенаправленно бьет журналистов в жилетах прессы— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 11, 2020
Видео: @belamova pic.twitter.com/sN6sOGJvZj
Также сообщается о задержании и избиении журналиста https://t.co/HoioC5J7VE Станислава Коршунова. У фотокорреспондента Associated Press Сергея Грица разбили дисплей камеры. Фотокорреспондент «Нашай Нівы» Надежда Бужан рассказала, что из ее камеры силовики забрали флешку. pic.twitter.com/TAEUd7qdc1— Onliner (@OnlinerBY) August 11, 2020
Стреляют по окнам и балконам:
В Минске силовики целятся людям в окна. pic.twitter.com/KoxcaeBloN— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
В Каменной Горке ОМОН стреляет по окнам pic.twitter.com/DZwOf8wgzS— Чай з варэннем (@belteanews) August 11, 2020
Стреляют даже в тех, кто вышел погулять с собакой:
Совершенно адское видео из Бреста. В мужчину, который просто вышел погулять с собакой, специально выстрелили силовики.— baza (@bazabazon) August 11, 2020
Он не бежал вместе с протестующими, но в него всё равно выстрелили, причем специально. Видео снимали в километре от столкновений с полицией. pic.twitter.com/XmUeconM4r
Досталось даже депутатам:
В агрогородке Лебедево под Молодечно ОМОН жестко задержал жителей и местного депутата. Они несли коллективное обращение. pic.twitter.com/Iy2XD03rZe— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
В протестующих в Бресте стреляют на поражение:
Как сообщала "Медуза", пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в Бресте во время акции протеста 11 августа сотрудники милиции применили огнестрельное оружие. Позднее публикация была исправлена, пропало слово "огнестрельное".
В Бресте милиция стреляла в протестующих БОЕВЫМИ на поражение! Якобы протестующие вели себя слишком агрессивно и нападали с арматурой pic.twitter.com/QDUBo2Qak9— Чай з варэннем (@belteanews) August 12, 2020
Последствия избиений:
«Паставілі на калені і білі рукамі, нагамі, шчытамі. Я ў думках развітваўся з сям’ёй».— Белсат TV (@Belsat_TV) August 12, 2020
Затрыманы на «Пушкінскай» распавёў, што стаўленне АМАПу да людзей было такое, нібыта забівалі.https://t.co/j8RjZjro7e pic.twitter.com/qJLrgQGD0D
Больше видео тут: