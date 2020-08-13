Что такое грядущая осень для школ Эстонии?

Всех связанных со школьной ступенью не покидает вопрос: как начнется учебный год, если вторая волна заболеваемости коронавирусом окажется явью. Неужели для школьников всего мира первый звонок прозвучит через колонки настольного компьютера, а первоклассники увидят свою первую школьную учительницу в окошке Скайпа? Особенно интересная перспектива вырисовывается для русскоязычных родителей, чьи дети ходят в классы языкового погружения и обучаются на эстонском. В случае дистанционного обучения на их плечи ляжет дополнительная нагрузка по обеспечению языковой среды у себя дома.

На данный момент наибольшее количество зараженных коронавирусом в Эстонии выявлено в городе Тарту. Как готовятся к началу учебного года русские школы главного очага заражения?

Завуч Аннелиннаской гимназии и преподаватель музыки на эстонском языке Юлия Трубачёва рассказала о планах школы на случай второй волны коронавируса.

«В нашей гимназии около двадцати лет существуют классы языкового погружения: полного и частичного (не меньше 50% преподавания на эстонском языке). Преподавание эстонского языка заставляет учителей всегда быть на шаг впереди - обучение детей на неродном для них языке требует особых усилий со стороны педагога», - признала она.

В то же время завуч отметила, что учителя их школы активно использовали различные методы для обучения школьников еще до карантина. «Во время дистанционного обучения преподаватели эстонского языка нашей школы использовали такие платформы для для развития устной речи учеников, как Zoom и Skype. Текстовые задания ученики выполняли с помощью методического пособия Opiq, который привязан к электронному школьному журналу eKool. Эти платформы мы будем использовать и осенью, если возникнет необходимость. Первые две недели карантина были для всех шоком, но учителя старались изо всех сил, и мы справились. Наш инфотехнолог и специалист по дигитальному образованию сейчас работают над созданием собственной электронной среды для нашей школы. Так мы уменьшим количество необходимых регистраций на сайтах, что в некоторой степени упростит дистанционное обучение. Весь коллектив будет стараться, чтобы сохранить качество образования: верим, что со вспомогательными средствами будем развивать как устную, так и письменную речь учеников», - сказала Юлия Трубачева.

В Тартуской школе имени Александра Пушкина пока так далеко не заглядывают, однако и там уверенности, что 1 сентября пройдет как положено, нет. Директор школы Алина Бразюлене сообщила, что начало учебного года школа собирается проводить на улице с соблюдением всех правил безопасности, однако удастся ли собрать в одном месте большое количество человек, станет ясно ближе к концу месяца.

В эстонских школах настроения такие же неуверенные. Так, директор гимназии Хуго Треффнера Отт Оявеэр надеется, что школа вернется к очному преподаванию. «Неизвестно, что будет представлять из себя начало этого учебного года. Пока что запланировали отметить День знаний всем составом школы 31 августа у памятника основателю гимназии, Хуго Треффнеру. Однако сейчас в связи с распространением коронавируса в Тарту не могу сказать, удастся ли воплотить задуманное в жизнь. Будем ждать сведений о начале учебного процесса от Министерства образования и науки, а также самого города Тарту. Всем сердцем надеюсь, что хотя бы праздник не придется проводить в дигитальной среде», - сказал он.