Громкое в Эстонии дело получило развязку: киберпреступник отправлен в тюрьму

Суд признал Эйнасто виновным в подготовке компьютерного преступления и приговорил его к двум годам тюрьмы. Преступление состояло в том, что в его в распоряжении как минимум с 26 февраля 2013 по день задержания подозреваемого 8 мая 2018 года была большая база данных с именами пользователей и паролями, имевшими отношение к пяти разным средам криптовалют и интернет-базирования.

Суд также признал его виновным в совершенных в период с 26 февраля 2013 по 6 мая 2018 компьютерных мошенничествах, которым был нанесен ущерб на общую сумму в 28 417,95 евро и приговорил его к трем годам тюрьмы.

Также суд признал его виновным в том, что он незаконно получил доступ к компьютерным системам и приговорил его к трем годам тюрьмы.

Кроме того, Дениса Эйнасто признали виновным в крупном отмывании денег и приговорили к четырем годам тюрьмы. В итоге он был приговорен к четырем годам, пяти месяцам и 26 дням тюрьмы.

Смешанный с полученными преступным путем суммами денежный оборот Дениса Эйнасто составлял 3 245 788,31 евро, из которых удалось установить происхождение 28 417,95 евро.

На сегодняшнем судебном заседании Мадис Эйнасто был оправдан.