Департамент: заказ наркотиков по почте в этом году вырос

По словам руководителя наркослужбы Налогово-таможенного департамента Рауля Коппелмаа, заказчиками являются преимущественно взрослые молодые люди. Чаще всего заказывают амфетамин, MDMA, марихуану и LSD. "Заказчики ошибочно предполагают, что при заказе наркотиков по интернету на веб-страницах т.н. глубокой сети возможность быть задержанным невелика, однако в действительности каждый электронный шаг оставляет следы. Также при заказе по почте используют ложные имена и адреса других лиц, но рано или поздно следователи выходят на заказчиков", - пояснил Рауль Коппелмаа.

Наказание за заказ наркотиков по почте назначается в рамках уголовного производства и производства по делу о проступке. Если количество заказанных наркотиков достаточно для создания наркотического опьянения не менее чем у десяти человек, речь идет о преступлении первой степени, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Если наркотики заказываются группой или неоднократно, максимальное наказание может составить 15 лет лишения свободы. В рамках производства по делу о проступке можно назначить денежный штраф до 1200 евро с конфискацией запрещенных веществ.

За первое полугодие текущего года возбуждено 125 производств по делу о проступке, из которых 66 случаев завершено по причине выявления признаков преступления. По словам руководителя в сфере таможенного надзора Налогово-таможенного департамента Вольдемара Линно, прежде всего, жаль тех молодых людей, которые стоят в начале своего жизненного пути и по неведению сужают заказом наркотических веществ свои дальнейшие возможности на рынке труда. "Мы просим родителей обращать внимание на то, чем занимаются в интернете молодые люди, ведь несовершеннолетние не всегда осознают серьезность ситуации и сопутствующие заказам наркотиков наказания", - добавил он.

Дополнительная информация об опасностях, связанных с заказом наркотиков, доступна на тематической странице сайта НТД.