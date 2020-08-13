Госсекретарь США Помпео не исключил санкции против Минска

По словам Помпео, в США встревожены тем, как прошли президентские выборы в Белоруссии, и глубоко разочарованы тем, что они не были более свободными и справедливыми. США будут работать вместе с европейскими друзьями, чтобы выработать соответствующую реакцию на благо белорусского народа, пишет DW.

Не исключив вероятности введения санкций и прекращения поставок нефти в Белоруссию, госсекретарь подчеркнул, что будут рассмотрены разные варианты реагирования, но "важно обозначить критерии". Санкции могут быть введены как в одностороннем, так и в многостороннем порядке. "Прошло еще слишком мало времени после этих выборов, и мы должны посмотреть на то, как сложится ситуация в ближайшем будущем".

Реакция Берлина и европарламентариев на выборы в Белоруссии

В тот же день в Берлине официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт заявил, что, по мнению правительства ФРГ, Светлану Тихановскую угрозами заставили обратиться к белорусам с просьбой прекратить акции протеста. Берлин потребовал от властей в Минске освободить всех задержанных в последние дни.