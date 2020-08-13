Борющиеся против высылки из Эстонии украинских рабочих фермеры обратились в суд

"Наше заявление о пересмотре решения, чтобы работников все же оставили в стране, не было удовлетворено. Мы обратились в уездный суд, чтобы получить первичную правовую защиту. Если иск примут, причастные к данному делу люди смогут находиться в Эстонии", - сказал владелец хутора Нопри Тийт Нийло, а также добавил, что в суд обратились пять предприятий, которые хотят, чтобы в сложившуюся ситуацию внесли ясность.

По мнению Нило, решение о высылке из страны иностранных рабочих является неправильным. "По нашей оценке, это непропорциональное решение, когда после двух тестов на Covid-19 рабочих официально признали здоровыми", - сказал он.

21 июля в Эстонию спецрейсом из Украины доставили 160 рабочих. Первое тестирование на наличие коронавируса проводилось прямо в аэропорту. Повторное - после двухнедельной самоизоляции.

"В отношении девяти рабочих принято решение о досрочном прекращении действия разрешения, позволявшего находиться в стране. Эти люди обязаны самостоятельно покинуть страну", - сообщил заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев, а также добавил, что гражданин зарубежного государства может оспорить данное решение в течение 30 дней. Рассматривать жалобу будет МВД.

Департамент здоровья раскритиковал фермеров за то, что, несмотря на карантин, иностранные рабочие все равно выполняли работу. В ответ аграрии заявили, что рабочие не занимались работой, а благоустраивали жилые помещения.

Руководитель Эстонской Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус поддерживает надобность карантинных мер, но при этом считает, что в конкретном случае решение о депортации рабочих все же справедливым назвать нельзя, и реакция фермеров явное тому подтверждение.

Ранее министр внутренних дел Март Хельме заявил, что в случае нарушения тербования самоизоляции Департамент полиции и погранохраны может применять в отношении иностранных граждан определенные санкции. В случае выявления нарушения Департамент здоровья может назначить штраф до 9600 евро.

По словам Нийло, нигде не сказано, что во время самоизоляции человек должен сидеть сложа руки.

В ходе проведенной во время карантина проверки выяснилось, что правила самоизоляции в разном виде были нарушены более 40 раз. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, выполняли работу. После этого министр внутренних Март Хельме (EKRE) заявил, что нарушители должны быть наказаны по всей строгости закона, а министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество") заявил, что они должны быть высланы из страны.