Чт, 13.08.2020
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  • Симсон: США не могут вводить санкции против связанных с «Северным потоком — 2» предприятий
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Симсон: США не могут вводить санкции против связанных с «Северным потоком — 2» предприятий

Кадри Симсон.

ФОТО: Sander Ilvest

Комиссар по энергетике в Еврокомиссии Кадри Симсон в ответ на прозвучавшие со стороны США угрозы ввести санкции против европейских предприятий, связанных с проектом «Северный поток — 2», сказала, что это будет нарушением международного права.

В комментарии немецкому изданию Handelsblatt Симсон сказала, что ЕС не поддерживает ограничивающие меры, которые третьи страны вводят в отношении европейских предприятий, работающих с соблюдением законов ЕС. Она добавила, что страны Европы самостоятельно руководят своей энергетической политикой.

«Действия, отвечающие законам ЕС, международным законам и выполняемые европейскими предприятиями, являются законными. Поэтому введение против них санкций вызывает вопросы», - пояснила Симсон.

Ту же позицию озвучил и министр иностранных дел ФРД Хейко Мас во время состоявшейся в понедельник в Москве встречи с его коллегой Сергеем Лавровым. Во время встречи обсуждались связанные с прокладкой газопровода вопросы.

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