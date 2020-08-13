Симсон: США не могут вводить санкции против связанных с «Северным потоком — 2» предприятий

В комментарии немецкому изданию Handelsblatt Симсон сказала, что ЕС не поддерживает ограничивающие меры, которые третьи страны вводят в отношении европейских предприятий, работающих с соблюдением законов ЕС. Она добавила, что страны Европы самостоятельно руководят своей энергетической политикой.

«Действия, отвечающие законам ЕС, международным законам и выполняемые европейскими предприятиями, являются законными. Поэтому введение против них санкций вызывает вопросы», - пояснила Симсон.