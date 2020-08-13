Видео ⟩ «Милиция с народом»: силовики снимают форму в знак протеста против разгона демонстраций

В социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выкидывают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране. Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал более десяти обращений экс-спецназовцев, а также рапорт действующего сотрудника милиции.
«Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы», - говорит мужчина на одном из роликов. После этого он снимает с себя форму спецназа и выкидывает ее, передает NEWSru.
Более 370 тысяч лайков набрал пост бывшего капитана милиции в Instagram, в котором он рассказал, что подал в отставку после 17 лет службы и приложил фото погон, удостоверения и письменной благодарности на свое имя. В подписи к фотографии он поставил хэштег #милицияснародом.
О том, что сотрудники правоохранительных органов выступают на стороне протестующих, стало известно в первый же вечер протестов. Тогда сообщалось, что в нескольких городах ОМОН сложил щиты и не разгонял народ. «ОМОН опустил щиты в Кобрине. Люди скандируют: "молодцы" и обнимаются с силовиками! МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ!» - сообщил Telegram-канал Nexta. Также сообщается, что в Пинске глава исполкома «вышел на переговоры с людьми».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это вранье. «Начинаю уточнять - абсолютное вранье. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем ее защищать насколько это возможно"», - сказал Лукашенко, добавив, что правоохранителям пришлось защищать в том числе и представителей объединенного штаба оппозиции.
Тем временем протесты продолжаются: накануне стало известно, что минский ОМОН начал стрелять по людям, которые с балконов давали советы протестующим, в какую сторону им лучше убегать от силовиков. Инцидент произошел на проспекте Дзержинского возле станции метро «Грушевка». Портал Tut.by обнародовал видео, снятое на улице Дзержинского в районе Каменной горки. На записи милиционеры избивают лежащего на земле человека, и один из них открывает стрельбу по окнам в ответ на крики «Уроды!» и «Позор!».