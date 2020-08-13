Видео ⟩ «Милиция с народом»: силовики снимают форму в знак протеста против разгона демонстраций

«Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы», - говорит мужчина на одном из роликов. После этого он снимает с себя форму спецназа и выкидывает ее, передает NEWSru.

Более 370 тысяч лайков набрал пост бывшего капитана милиции в Instagram, в котором он рассказал, что подал в отставку после 17 лет службы и приложил фото погон, удостоверения и письменной благодарности на свое имя. В подписи к фотографии он поставил хэштег #милицияснародом.

О том, что сотрудники правоохранительных органов выступают на стороне протестующих, стало известно в первый же вечер протестов. Тогда сообщалось, что в нескольких городах ОМОН сложил щиты и не разгонял народ. «ОМОН опустил щиты в Кобрине. Люди скандируют: "молодцы" и обнимаются с силовиками! МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ!» - сообщил Telegram-канал Nexta. Также сообщается, что в Пинске глава исполкома «вышел на переговоры с людьми».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это вранье. «Начинаю уточнять - абсолютное вранье. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем ее защищать насколько это возможно"», - сказал Лукашенко, добавив, что правоохранителям пришлось защищать в том числе и представителей объединенного штаба оппозиции.