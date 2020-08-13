Бразилия и Россия будут сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса

Производство вакцины начнется не ранее второй половины 2021 года, а подписанное соглашение - это меморандум о взаимопонимании по технологическому обмену, сообщает DW. "Он не налагает обязательств, он просто позволяет нам работать вместе", - заявил глава Технологического института Tecpar в штате Парана Жорже Калладу.

По его словам, Россия поделится с Бразилией результатами испытаний I и II фаз. В Бразилии должны быть уверены в безопасности и эффективности вакцины.

Производство российской вакцины "Спутник V"

В штате Парана организуют производство "первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса" и ее дистрибуцию в Бразилии и других странах Латинской Америки, сообщается на сайте РФПИ. Российская сторона предоставит Паране "результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы ее производства".

Ранее, 11 августа, президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины "Спутник V", которая "формирует устойчивый иммунитет" и "прошла все необходимые проверки". Позже в российском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подтвердили, что препарат еще не прошел III фазу клинических исследований.