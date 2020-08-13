Глава Kredex Лехар Кютт подал заявление об отставке

Председатель правления фонда Kredex Лехар Кютт подал совету заявление об отставке, с 4 октября он оставляет свой пост. В ближайшее время для поиск нового члена правления организации будет объявлен конкурс.
Об этом сообщила в четверг пресс-служба фонда.
«Мы с командой Kredex и в сотрудничестве с участниками финансового рынка выполнили большую работу, предлагая предпринимателям эффективно работающие инструменты — поручительство, кредитование, страхование кредитов, частное и венчурное инвестирование, пособия на жилье, экспертизу энергоэффективности жилых домов», - прокомментировал сам Лехар Кютт проденную работу.
По его словам, быстрая реализация кризисных мер в условиях пандемии коронавируса показала, что команда фонда работает профессионально и готова оперативно реагировать на изменяющиеся условия.
«В последние месяцы дальнейшая моя работа стала сложнее, поскольку появились различия в оценке роли и основных принципов действия Kredex. Поэтому я принял нелегкое решение, которое в то же время будет честным шагом как для меня самого, так и для всей организации», - сказал Кютт.
«Поэтому на сегодня я считаю,что пришел момент подвести черту и передать эстафету другим людям, - добавил Кютт. - Я благодарю всю нашу команду и наших партнеров по сотрудничеству за доверие — для это в Kredex было продолжительным, полезным и интересным временем».
Лехар Кютт начал работу в Kredex в 2008 году в качестве руководителя отделения. С 2015 года он является главой Kredex. Кроме того, Кютт занимает пост председателя совета AS Kredex Krediidikindlustus, является членом совета AS SmartCap, является членом совета НКО FinanceEstonia и членом правления Европейской ассоциации гарантийных организаций.