Протесты в Белоруссии. ФОТО: /AP

Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу обсудят, как реагировать на итоги президентских выборов и последующее жесткое подавление протестов в Беларуси. ЕС может снова ввести недавно отмененные санкции против Лукашенко и его чиновников, но в то же время опасается толкнуть Беларусь в объятия России, говорят европейские политики и эксперты.

Экстренное видеосовещание министров иностранных дел на тему Беларуси созвано по инициативе Польши, которую поддержали страны Балтии и Финляндия.

Центральные органы ЕС и некоторые другие страны союза еще в начале недели предлагали обсудить Беларусь на очередной встрече министров в конце августа, но затем согласились на внеочередное совещание, включив, правда, в его повестку не только Беларусь, но и положение в Ливане и отношения с Турцией.

«Мы должны побудить Лукашенко идти по пути мира, развивать отношения с Западом и Европейским союзом. Конечно, если ситуация ухудшится, избежать санкций будет очень сложно», - сказал в начале недели министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

В тот же день о возможном возвращении санкций заявил и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

«Мы следим за действиями белорусских властей в нынешней ситуации и проводим глубокую переоценку отношений ЕС с Беларусью. Эта переоценка может включать в том числе меры против ответственных за насилие, безосновательные аресты и фальсификацию результатов выборов», - объявил Боррель.

О том, что Евросоюз должен пересмотреть решение четырехлетней давности об отмене санкций против белорусского руководства, на этой неделе сказал и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Решение о санкциях принимают на саммитах главы государств и правительств стран ЕС, министры же иностранных дел могут согласовать позиции стран и предложить проект решения саммита.

Жесткий тон

Бывший посол Британии в Минске, ныне эксперт Королевского института международных отношений Чатэм-хауз Найджел Гулд-Дэйвис отмечает, что заявления официальных лиц ЕС уже звучат достаточно жестко.

«Мы еще не знаем, что в итоге будет в Беларуси, но уже ясно, что это - гигантский шаг назад для страны: не только репрессии против протестующих, но и то, что Светлану Тихановскую выдавили из страны, и то, что ее заставили сделать эти заявления, - сказал Гулд-Дэйвис Русской службе Би-би-си. - Меня поразила жесткость заявлений, которые уже сделаны главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Жозепом Боррелем. Язык этих заявлений ясен и жёсток: будет основательный пересмотр отношений».

По мнению бывшего посла, ЕС как минимум должен ввести персональные санкции против тех, кто причастен к нынешним гонениям на оппозицию.

В то же время неизбирательные экономические санкции, которые навредили бы всем жителям страны, по мнению Гулд-Дэйвиса, вводить не стоит.

Бывший высокопоставленный дипломат, ныне эксперт эстонского Центра оборонных исследований Калев Стойческу предполагает, что ЕС по меньшей мере вернет те персональные санкции, которые действовали до 2016 года в отношении почти 200 членов руководства Белоруссии, включая Лукашенко - иная реакция была бы, по выражению Стойческу, «беззубой».

С введением каких-то иных санкций Евросоюзу, по словам Стойческу, приходится быть осторожным.

«Я боюсь, что эти санкции не столько ударят по Лукашенко и его режиму, по правящей верхушке, сколько по стране и обычным гражданам, и это будет лить воду на российскую мельницу. Скажут: смотрите, Запад вам помочь не может, только отталкивает и даже наказывает, так что Россия - единственная, кто может вам помочь», - сказал Калев Стойческу Русской службе Би-би-си.

Один из ведущих британских экспертов по постсоветским странам, профессор Университетского колледжа Лондона и эксперт Европейского совета по международным отношениям Эндрю Уилсон еще в июле рассуждал в статье о белорусских выборах, что в отношениях Запада с Лукашенко сложилась деликатная ситуация.

«С 2016 года западные страны старались укрепить связи с Беларусью и рычаги влияния на нее, - писал Уилсон. - С 2014 года, после того, как на Украине разразилась война, они подчеркивали свою поддержку независимости Белоруссии. Учитывая, что эти инициативы находятся пока на самых ранних стадиях реализации, санкции, несомненно, сделают Беларусь более изолированной, экономически слабой и более уязвимой перед российским влиянием».

По мнению эксперта, странам Запада будет сложно одновременно и занимать принципиальную позицию по правам человека, и поддерживать суверенитет Беларуси.

Давление на элиты

Многие скептики говорят, что годы санкций - европейских и американских - не смогли изменить отношение Лукашенко к гражданским и политическим свободам, что показывают и нынешние репрессии в отношении оппозиции.

Бывший посол Британии в Белоруссии Найджел Гулд-Дэйвис не согласен, что санкции совсем никак не действовали.

«Было довольно ясно видно, что Лукашенко все-таки предпочел бы, чтобы санкций не было. Хотя они никогда не были серьезным ограничителем, когда он решал, что главное для него - восстановить контроль и устранить угрозы для его власти», - рассуждает Гулд-Дэйвис.

Кроме того, в любой системе власти, даже самой авторитарной, лидер не может принимать решения, не учитывая мнение своего окружения, - напоминает Гулд-Дэвис.

«Вокруг него - элиты, которые не хотят попадать под санкции. Поэтому надо пытаться понять, как происходит процесс принятия решений в окружении Лукашенко. Это непросто, система очень закрытая. Но это нужно понять и учитывать в конфигурации санкций», - считает эксперт.

По мнению Гулд-Дэйвиса, важно также, чтобы Евросоюз не только реагировал на уже произошедшее, но и пытался действовать проактивно, давая ясно понять представителям белорусской элиты - возможно, путем непубличных контактов - какие новые меры могут последовать в ответ на какие-то новые шаги белорусских властей.

23 года санкций

Европейский союз применяет санкции против правящей верхушки Белоруссии, то ослабляя, то снова ужесточая их, с 1997 года.

В основном эти санкции были персональными и выражались в запрете на въезд и заморозке активов в странах Евросоюза.

В начале 2016 года ЕС отменил санкции против Лукашенко и еще 169 белорусских чиновников, судей и силовиков, а также четырех компаний.

Это было сделано после того, как Александр Лукашенко отказался открыто поддержать действия России в отношении Украины, предложил себя в качестве посредника в урегулировании конфликта, а также выпустил в августе 2015 года на свободу шестерых политзаключенных, включая бывшего кандидата в президенты на выборах 2010 года Николая Санникова.

В этом году, по ходу предвыбрной кампании, Санников, поддержавший Светлану Тихановскую, снова был арестован и против него возбудили уголовное дело.

Из всех санкций ЕС в отношении Белоруссии до сих пор в силе остаются эмбарго на поставки оружия и, как пишет ЕС в своих документах, «средств, которые могут использоваться для внутренних репрессий», а также персональные санкции против всего четырех человек, бывших силовиков, причастных к исчезновению и, предположительно, убийству в 1999-2000 годах политических противников Лукашенко: бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара, бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко и тележурналиста Дмитрия Завадского.