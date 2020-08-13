Летний автопробег: 8710 километров по коронакризисной Европе

Поскольку моя семья имеет в Испании небольшой бизнес – домашнюю гостиницу и выращивание оливок, было ясно, что при первой же возможности, как только кризис ослабеет, придется туда съездить. Коронавирус нес с собой одну проблему за другой. На третий месяц гостиницу пришлось закрыть, а персонал вывезти из страны сразу после отмены самых жестких ограничений на передвижение. И это в ситуации, когда международных авианаправлений еще мало, а найти местных людей, управляя процессом издалека, невероятно сложно. Доставить людей из Эстонии в Испанию было вообще невозможно, поскольку испанские границы были закрыты до конца июня. В довершение всего местный банк Banco Sabadell умудрился во время кризиса угробить мой э-банк, после чего у них хватило наглости потребовать, чтобы я пришел в контору, поэтому у меня не было ни обзора перемещения денег, ни возможности расплачиваться с партнерами и поставщиками услуг.

С самого начала было понятно, что ехать придется по суше. Авиалиниям довериться я не мог, поскольку билеты были очень дорогие. Я хотел привезти в Эстонию свое оливковое масло (сельское хозяйство – единственный сектор экономики Испании, где дела идут очень хорошо). Я и раньше ездил в Испанию на машине, в этом нет ничего необычного, но в этот раз готовиться пришлось совсем по-другому.

Мое первое в жизни селфи. Маски в магазинах Франции и Испании являются обязательными. ФОТО: MART RAUDSAAR

Меньше остановок, меньше контактов

Забегая вперед, скажу, что на границах ни по дороге туда, ни на обратном пути у меня не возникло никаких проблем. Свободное передвижение в Шенгенском пространстве восстановлено, и могу предположить, что, несмотря на распространение болезни тотального закрытия больше не будет. Однако могут происходить региональные очаговые закрытия, как это было в июне в испанской Каталонии, в Лериде или в Мурсии, в Тотане. Тотальное закрытие границ принесет мало пользы в борьбе с вирусом, в то же время это ущербно для экономики.

Таким образом, если сесть в Эстонии в машину, по-прежнему можно без остановок доехать до Атлантики. Конечно, нужны добровольные остановки. Нужно есть, нужно заправляться и нужно отдыхать. Если в первый раз я ехал в Испанию пять дней, то теперь смог сократить время в пути до четырех дней. Это возможно, если взять еду в машину в холодильнике, а количество остановок сократить до минимума: заправиться, отдохнуть и нормально поесть за один раз. Для путешествия у меня был дизельный Seat Alhambra с 70-литровым баком, то есть заправляться пришлось реже. Например, проехать Германию удалось без единой дозаправки, то же самое с Каталонией, где мы хотели избежать зараженный вирусом регион.

Входящие в торговый центр Эсихи должны продезинфицировать руки, надеть маску и соблюдать двухметровую дистанцию от других посетителей. ФОТО: MART RAUDSAAR