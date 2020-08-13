Дональд Трамп назвал баскетболистов НБА мерзкими и тупыми

Президент США Дональд Трамп в интервью лояльному ему телеканалу Fox Sports высказал свое отношение к игрокам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пишет Newsru.
Trump on the NBA: “Some are very nasty. Very, very nasty, and frankly, very dumb.” https://t.co/egb9TSx2eY— MarketWatch (@MarketWatch) August 11, 2020
Главу государства спросили о критике со стороны многих звездных баскетболистов, а также об акциях с преклонением колена против расовой несправедливости во время исполнения гимна США.
"Я не заметил, чтобы они адресовали критику в мой адрес, но меня бы это не удивило. Некоторые игроки НБА очень мерзкие. Очень, очень мерзкие и откровенно тупые", - заявил Трамп.
По его мнению, люди, которые зарабатывают миллионы, гоняя мяч по паркету, как минимум должны уважать страну, которая предоставила им эту возможность, равно как ее гимн и флаг.
"Их лига получает огромное количество денег из Азии, но то, как они преклоняются перед Китаем, откровенно говоря, позор. Если бы они там играли, то зарабатывали бы гораздо меньше. Они не ценят того, что имеют", - добавил президент США.