Дональд Трамп назвал баскетболистов НБА мерзкими и тупыми

Trump on the NBA: “Some are very nasty. Very, very nasty, and frankly, very dumb.” https://t.co/egb9TSx2eY — MarketWatch (@MarketWatch) August 11, 2020

Главу государства спросили о критике со стороны многих звездных баскетболистов, а также об акциях с преклонением колена против расовой несправедливости во время исполнения гимна США.

"Я не заметил, чтобы они адресовали критику в мой адрес, но меня бы это не удивило. Некоторые игроки НБА очень мерзкие. Очень, очень мерзкие и откровенно тупые", - заявил Трамп.

По его мнению, люди, которые зарабатывают миллионы, гоняя мяч по паркету, как минимум должны уважать страну, которая предоставила им эту возможность, равно как ее гимн и флаг.