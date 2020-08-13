Второй каталог IKEA в Эстонии: руководство для уютной жизни

«Жизнь дома никогда не была так важна, как в текущее время, ведь многие работали из дома и проводили большую часть времени у себя в квартирах. Именно поэтому свежий каталог стал своеобразным руководством с практичными советами, как сделать жизнь дома лучше.

Многие люди живут в небольших квартирах, у многих очень ограниченный бюджет и нет уверенности в благополучном будущем. Большинство многофункциональных решений в каталоге можно будет приобрести по доступным ценам», - говорит Кристина Мажейките, руководитель отдела маркетинга IKEA Балтия. Шаг за шагом, и даже самую небольшую квартиру можно сделать удобной и практичной, и возможно, удастся найти место для рабочего уголка.

С сегодняшнего дня цифровой каталог можно посмотреть на сайте IKEA. Помимо практичных советов, в каталоге можно найти множество товаров по более низкой цене и почти 200 новых товаров,а также идеи, как комбинировать между собой разные предметы мебели. По словам Кристины Мажейките, цифровая версия каталога не только доступна для большего числа читателей, но и удобна в использовании. С таким каталогом удобнее и быстрее совершать покупки: всего пара кликов, и можно заказать понравившийся товар.

Несколько советов для вашего дома

Каталог IKEA в этом году предназначен для людей, стремящихся вести здоровый образ жизни, найти место в доме для всех вещей и сделать жизнь дома экологичнее. Здесь пара идей из нового каталога, которые помогут изменить стиль жизни.

С чего начать наводить порядок? Проще всего начинать с небольших пространств. Навести порядок на одной полке проще, чем в целой комнате. Советуем начинать с верхних полок комода, где обычно складируется много мелочей.

Как сократить количество пищевых отходов? Обрезки лимона, перца и душистых трав можно залить растительным маслом, которое можно использовать для салатов или в качестве подарков друзьям.

Где можно расставить растения? Если вы любите растения, но все подоконники уже забиты ими, то воспользуйтесь подвесной полкой, на которую поместится еще пара горшков.

Как создать рабочее место дома? При использовании подвесных полок вы можете найти место для работы. Всё, что вам потребуется - это придвинуть стул к полке, и ваше рабочее место готово.

Как соединять разные фактуры и узоры в одной комнате? Светлые и белые элементы в сочетании с другими цветами помогают объединять различные фактуры и узоры.