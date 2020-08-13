Второй каталог IKEA в Эстонии: руководство для уютной жизни

IKEA выпускает второй каталог в Эстонии. В этом году в каталоге, которому исполняется 70 лет, множество практичных и полезных советов по организации пространства и создании домашнего уюта.
«Жизнь дома никогда не была так важна, как в текущее время, ведь многие работали из дома и проводили большую часть времени у себя в квартирах. Именно поэтому свежий каталог стал своеобразным руководством с практичными советами, как сделать жизнь дома лучше.
Многие люди живут в небольших квартирах, у многих очень ограниченный бюджет и нет уверенности в благополучном будущем. Большинство многофункциональных решений в каталоге можно будет приобрести по доступным ценам», - говорит Кристина Мажейките, руководитель отдела маркетинга IKEA Балтия. Шаг за шагом, и даже самую небольшую квартиру можно сделать удобной и практичной, и возможно, удастся найти место для рабочего уголка.
С сегодняшнего дня цифровой каталог можно посмотреть на сайте IKEA. Помимо практичных советов, в каталоге можно найти множество товаров по более низкой цене и почти 200 новых товаров,а также идеи, как комбинировать между собой разные предметы мебели. По словам Кристины Мажейките, цифровая версия каталога не только доступна для большего числа читателей, но и удобна в использовании. С таким каталогом удобнее и быстрее совершать покупки: всего пара кликов, и можно заказать понравившийся товар.
Несколько советов для вашего дома
Каталог IKEA в этом году предназначен для людей, стремящихся вести здоровый образ жизни, найти место в доме для всех вещей и сделать жизнь дома экологичнее. Здесь пара идей из нового каталога, которые помогут изменить стиль жизни.
- С чего начать наводить порядок? Проще всего начинать с небольших пространств. Навести порядок на одной полке проще, чем в целой комнате. Советуем начинать с верхних полок комода, где обычно складируется много мелочей.
- Как сократить количество пищевых отходов? Обрезки лимона, перца и душистых трав можно залить растительным маслом, которое можно использовать для салатов или в качестве подарков друзьям.
- Где можно расставить растения? Если вы любите растения, но все подоконники уже забиты ими, то воспользуйтесь подвесной полкой, на которую поместится еще пара горшков.
- Как создать рабочее место дома? При использовании подвесных полок вы можете найти место для работы. Всё, что вам потребуется - это придвинуть стул к полке, и ваше рабочее место готово.
- Как соединять разные фактуры и узоры в одной комнате? Светлые и белые элементы в сочетании с другими цветами помогают объединять различные фактуры и узоры.
Цифровой каталог можно посмотреть на сайте: www.IKEA.ee