От редакции ⟩ Сомневайся, бойся, спрашивай

Еще совсем недавно нас отлавливали виртуальные псевдоинвесторы, которые заманивали возможностью легко, а главное быстро обогатиться: «Вложите деньги в акции, биткойны, строительство, сферу развлечений и получите прибыль, не поднимая пятой точки с дивана». Вкладывали тысячами, спасибо, если не приходилось после продавать тот самый диван, чтобы расплатиться с возникающими долгами – деньги-то вкладывали не только свободные, но и брали кредиты.

Все это заставило людей сомневаться, а преступников реагировать на тенденции. Новая тема: «Спасайте свое! Ваш счет в банке взломан, какие-то мерзавцы переводят с него деньги на другой счет или в э-магазины. Срочно нужно блокировать, дайте PIN-код». Паника, ужас, караул, грабят! Люди бросаются спасать нажитое непосильным трудом и… За последний месяц жертвы телефонных мошенников, представляющихся работниками банков, отдали более 100 000 евро. На этой неделе полиция несколько раз сообщала о новых эпизодах обмана. И это только те, кто уже понял, обратился в полицию и обратился в нее настойчиво, написав заявление и дав делу официальный ход.

Преступники – не дураки, они хорошо играют на чувствах и эмоциях людей. Прежде облапошивали доверчивых бабушек и дедушек, предлагая выкупить сына-дочку-внука-внучку-Жучку из полиции. Роднулечка якобы совершил аварию или неудачно кого-то ударил, но тюрьмы можно избежать, дав на лапу следователю. Дело доходило до полного абсурда, например, одна потерпевшая, лишь отдав несколько тысяч тогдашних денег, вспомнила, что у нее вообще-то не сын, а дочь. Страх за кровинушку был настолько велик, женщину так напугали и накрутили, что даже такая, простите, мелочь пришла в запудренную голову в последнюю очередь.

Что делать? Сомневаться, бояться и переспрашивать. Не нужно впадать в крайность полного недоверия и исключительного отрицания, но трезвый и критический взгляд на жизнь нужно сохранять если не во всем, то во многом. Не нужно жить в постоянном страхе, что тебя обманут, ограбят, убьют и изнасилуют, но бесстрашно кидаться в мышеловку за сыром есть смысл только тогда, когда терять уже нечего. Не нужно превращаться во взрослого почемучку и занудно требовать объяснений по любому вопросу, но если вы чего-то не поняли, если вы чего-то не знаете, что-то теребит то самое сомнение, переспросите, уточните, посоветуйтесь с кем-то нейтральным и осведомленным.