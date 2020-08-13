Полузащитник "Флоры" Михкель Айнсалу уехал на просмотр в украинский клуб

По сообщению портала Soccernet, футболист, права на которого принадлежат "Флоре", написал в соцсетях, что уже попрощался с таллиннским клубом.

Ранее спортивный директор "Флоры" Норберт Хурт заявил, что клуб разрешил игроку вести переговоры с зарубежными командами и не станет препятствовать его переходу.