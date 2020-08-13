Чт, 13.08.2020
В Европе нет ни одного крупного инфраструктурного проекта, который был бы завершен вовремя. Хенрик Хололей
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Полузащитник "Флоры" Михкель Айнсалу уехал на просмотр в украинский клуб

Полузащитник "Флоры" Михкель Айнсалу уехал на просмотр в украинский клуб

Михкель Айнсалу.

ФОТО: Sander Ilvest

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Михкель Айнсалу уехал на просмотр в клуб высшей лиги Украины "Львов", пишет Rus.ERR.

По сообщению портала Soccernet, футболист, права на которого принадлежат "Флоре", написал в соцсетях, что уже попрощался с таллиннским клубом.

Ранее спортивный директор "Флоры" Норберт Хурт заявил, что клуб разрешил игроку вести переговоры с зарубежными командами и не станет препятствовать его переходу.

Зимой Айнсалу также искал себе клуб за границей, но трудоустроиться нигде не сумел.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ