Полузащитник "Флоры" Михкель Айнсалу уехал на просмотр в украинский клуб

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Михкель Айнсалу уехал на просмотр в клуб высшей лиги Украины "Львов", пишет Rus.ERR.
По сообщению портала Soccernet, футболист, права на которого принадлежат "Флоре", написал в соцсетях, что уже попрощался с таллиннским клубом.
Ранее спортивный директор "Флоры" Норберт Хурт заявил, что клуб разрешил игроку вести переговоры с зарубежными командами и не станет препятствовать его переходу.
Зимой Айнсалу также искал себе клуб за границей, но трудоустроиться нигде не сумел.