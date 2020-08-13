В Белоруссии задержан гражданин Эстонии

Ранее в социальных сетях сообщалось, что среди задержанных в Минске может находиться эстонский гражданин. Речь идет о неком Эдгаре Башмакове. По словам его брата Павла, у семьи есть информация о том, что его держат в тюрьме в Жодино . «Больше пока что ничего не известно. Я лично не обращался в консульство, но знаю что родня обращалась», - сказал он Rus.Postimees.