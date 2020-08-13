На сегодняшней правительственной пресс-конференции министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил, что в Белоруссии задержан гражданин Эстонии.
«Белорусские власти задержали гражданина Эстонии, МИД направил ноту в Посольство Беларуси», - сказал Рейнсалу.
Ранее в социальных сетях сообщалось, что среди задержанных в Минске может находиться эстонский гражданин. Речь идет о неком Эдгаре Башмакове. По словам его брата Павла, у семьи есть информация о том, что его держат в тюрьме в Жодино . «Больше пока что ничего не известно. Я лично не обращался в консульство, но знаю что родня обращалась», - сказал он Rus.Postimees.
В городе Жодино находится следственная тюрьма №8, в которую свозят в том числе задержанных в белорусской столице.