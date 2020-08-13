Видео ⟩ В Минске омоновцы с резиновыми дубинками задержали гражданина Эстонии

На видеозаписи видно, как спецподразделения милиции, вооруженные резиновыми дубинками, врываются в здание и вскоре грубо выводят двух молодых людей.

«Белорусские власти задержали гражданина Эстонии, МИД направил ноту в Посольство Беларуси», - сказал Рейнсалу.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что среди задержанных в Минске может находиться эстонский гражданин. Речь идет о неком Эдгаре Башмакове. По словам его брата Павла, у семьи есть информация о том, что его держат в тюрьме в Жодино. «Больше пока что ничего не известно. Я лично не обращался в консульство, но знаю что родня обращалась», - сказал он Rus.Postimees.

Утверждается, что его жена Алена обратилась в заграничное представительство.

В городе Жодино находится следственная тюрьма №8, в которую свозят в том числе задержанных в белорусской столице.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Леэн Линдам уточнила, что МИД, конечно, в курсе происходящего, работники Посольства Эстонии в Минске находятся в непосредственном контакте с родственниками задержанного: «Более точной информации в целях защиты личных данных мы по данному случаю предоставить не можем».