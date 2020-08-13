Юри Ратас: ситуация в Белоруссии после выборов вызывает крайнюю озабоченность

«Белоруссия — наш ближайший сосед и Эстония следит за происходящими там событиями крайне внимательно», - подчеркнул Ратас в четверг на пресс-конференции правительства.

По его словам, в среду он выразил поддержку предложению Польши провести внеочередной саммит Европейского совета по поводу белорусских выборов.

«Уже завтра по той же самой теме встретятся между собой министры иностранных дел стран Европейского Союза. Ответ ЕС на происходящее в ЕС должен быть единым, своевременным и жестким», - подчеркнул Ратас.