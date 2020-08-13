Юри Ратас: ситуация в Белоруссии после выборов вызывает крайнюю озабоченность

Ситуация в Белоруссии после президентских выборов вызывает крайнюю озабоченность и ответ Европейского Союза на нее должен быть эффективным и жестким, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
«Белоруссия — наш ближайший сосед и Эстония следит за происходящими там событиями крайне внимательно», - подчеркнул Ратас в четверг на пресс-конференции правительства.
По его словам, в среду он выразил поддержку предложению Польши провести внеочередной саммит Европейского совета по поводу белорусских выборов.
«Уже завтра по той же самой теме встретятся между собой министры иностранных дел стран Европейского Союза. Ответ ЕС на происходящее в ЕС должен быть единым, своевременным и жестким», - подчеркнул Ратас.
Эстонский премьер отметил, что Эстония осуждает все политические репрессии и насилие в отношении оппозиции, а также требует немедленно прекратить насилие в отношении протестующих.