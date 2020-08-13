Из-за абсурдной реформы диабетикам придется обременять скорую помощь

НКО Общество детей с диабетом Эстонии (ELDÜ) сообщило, что в апреле Департамент социального страхования принял решение не назначать инвалидность 14-летнему ребенку с диабетом 1 типа. Одной из причин отказа было то, что лечение ребенка находится под контролем, так как семья никогда не вызывала скорую помощь из-за низкого уровня сахара в крови (гипогликемия - ред), высокого уровня сахара в крови (гипергликемия - ред) или опасной для жизни интоксикации (кетоацидоз - ред).

ELDÜ также заявили, что врачи-эксперты Департамента социального страхования не сочли объяснения врача или семьи ребенка о том, что ребенку требуется ежедневная неотложная помощь, достаточными. Скорая помощь не была вызвана только потому, что родители усердно старались держать уровень сахара в крови ребенка под контролем.

Общество узнало и о других аналогичных случаях, когда отказ о назначении больному ребенку инвалидности объясняется отсутствием вызовов скорой помощи.

Это привело к осознанию того, что в будущем семьям придется регулярно вызывать скорую помощь при тяжелой гипогликемии, гипергликемии и кетоацидозе у детей, иначе государство не будет принимать во внимание аргументы для присвоения детям инвалидности. «Диабет 1 типа - это состояние, при котором как ребенок так взрослый ежедневно нуждаются в посторонней помощи », - говорится в прессе.

Семьи больных диабетом детей всегда реагируют быстро, предотвращая тысячи вызовов скорой помощи каждый год.

По мнению главы Эстонского общества эндокринологов профессора Валло Волке, ситуация абсурдна. «Определение тяжелой гипогликемии согласовано на международном уровне, и все случаи, когда для быстрого повышения уровня сахара в крови требуется помощь извне, в том числе помощь родителей, определенно являются тяжелой гипогликемией. Семьи с больными детьми прилагают все усилия, чтобы быстро отреагировать на эти инциденты, предотвращая таким образом тысячи вызовов скорой помощи каждый год. К сожалению, Департамент социального страхования не хочет принимать во внимание неоднократные объяснения эндокринологов », - сказал Волке.

«Средняя стоимость одного вызова скорой помощи может составлять несколько сотен евро, так как скорая помощь получает от государства около 50 миллионов евро в год и совершает около 250 000 посещений в год», - пояснило общество ELDÜ, по данным которых в Эстонии проживает 432 ребенка младше 16 лет с диабетом 1 типа.

Скорая помощь для диабетиков обойдется налогоплательщику более чем в 30 миллионов евро.

«Если бы все семьи начали регулярно вызывать скорую помощь при гипер-и гипогликемии, а также кетоацидозе, представляющих опасность для жизни, это стало бы большим бременем для государства. За год было примерно 150 000 вызовов скорой помощи, а для налогоплательщика это будет означать дополнительные расходы в размере более 30 миллионов евро », - беспокоится Кристи Пеэгель.

ELDÜ вместе с эндокринологами и медсестрами по диабету неоднократно обращали внимание должностных лиц как Департамента социального страхования, так и Министерства социальных дел на серьезность ситуации. В мае состоялась встреча общества с министром социальных дел Танелем Кийком, члены комиссии Рийгикогу по социальным вопросам также были проинформированы о проблеме. К сожалению, пока нет решения проблем диабетиков и их семей.

«Для официальных лиц может быть забавным создавать подобные реформы, но это мешает решениям реальных проблем реальных людей», - сказала Пеэгель, добавив, что эстонские диабетические семьи считают, что государство высмеивает их проблемы и бросает детей на произвол судьбы.