Фото, видео ⟩ Как бороться с тяжелым заболеванием сортовых роз - ржавчиной

В этом году на большой части садовых участков в Мууга наблюдается заражение кустов роз ржавчиной.

«Возбудитель ржавчины – грибок рода Phragmidium. Занести в сад эту болезнь можно разными способами. На форумах часто пугают, что заражению роз способствует их соседство с можжевельниками и барбарисами, но на самом деле цикл развития ржавчины роз полностью проходит на розах, так как это - так называемый "однохозяйственный грибок". Обычно ржавчина попадает в сад с новым посадочным материалом либо с растущих неподалеку запущенных кустов шиповника. Чаще других заболевают плетистые розы, старинные розы и видовые розы, но начав с них, болезнь может быстро распространиться на остальные, - пишут о ржавчине на сайте Supersadovnik. - Развитию ржавчины способствует высокая влажность воздуха. Болезнь чаще встречается на тяжелых и влажных почвах.

Первые признаки проявляются уже в самом начале лета: на нижней стороне листьев видны оранжевые подушечки - летние споры гриба.

Ближе к осени появляются зимние споры - листья покрываются пятнами черного цвета. Пораженные побеги искривляются, листья желтеют и опадают, роза перестает цвести. Если не принять вовремя меры, куст со временем погибнет. Зимует гриб на опавшей листве и пораженных побегах».

Роза, больная ржавчиной. ФОТО: Shutterstock

Но это, так сказать, общая информация. А что делать конкретно, если листья и стебли ваших любимых роз покрылись оранжевыми пятнами, переходящими в черные?

Сотрудница Пыльтсамааского розового сада Аннела Орази особого волнения не выказала: «Не думаю, что на розах в частных садах много ржавчины – мы в своем саду с огромным количеством коллекционных сортов в этом году на наших растениях ржавчину еще не видели».

«Люди путают ржавчину с черной пятнистостью (Black Spot), которая в этом году поразила многие растения уже в июле и будет распространяться до осени, - продолжает Орази. - Ржавчину характеризуют оранжевые пятна на обратной стороне листьев и на стеблях. Заболевает обычно весь куст. Черная пятнистость, или болезнь опадания листьев, начинается с листьев, расположенных внизу куста. Сначала появляются черные пятна, потом листья окрашиваются в желтый цвет и опадают. В результате получается роза с голым стеблем»

Специалист советует собирать больные листья и сжигать. Куст и грунт вокруг куста необходимо обрабатывать препаратом против грибкового заболевания, например, Score, каждые 14 дней.

Роза, больная ржавчиной. ФОТО: Shutterstock

«На данный момент не остается делать ничего другого, кроме как собирать больные листья, а осенью, после окончания работ по уходу за растением, опрыскать розы раствором сульфата железа. Весной, когда появятся первые листочки, можно обработать розу средством для защиты растений. Каким именно, лучше узнать весной, так как постоянно появляются новые препараты», - советует Марика Леэтмаа, руководитель по маркетингу и коммуникации Таллиннского ботанического сада.