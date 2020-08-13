Криштиану Роналду может стать одноклубником Лионеля Месси

Известный испанский журналист Гильем Балаге сообщил в интервью BBC Sport , что агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, уже предложил услуги 35-летнего португальца нескольким клубам, включая "Барселону". Также форвард был предложен французскому "ПСЖ" и командам североамериканской лиги соккера (MLS).

🗣 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo



📲⚽ https://t.co/3CW3Ngo4mY pic.twitter.com/OB8W9XH5oz — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 12, 2020

По словам журналиста, главной проблемой в поиске новой команды для пятикратного обладателя "Золотого мяча" является его высокая зарплата в 23 миллиона евро в год, которую потянет не каждый клуб.

На прошлой неделе сообщалось, что Роналду задумался об уходе из "Ювентуса", так как хочет играть за команду, способную бороться за победу в Лиге чемпионов.