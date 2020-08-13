Подробно: как в Эстонии будет работать долгожданное коронавирусное приложение

Мы плотно сотрудничаем с другими странами, чтобы приложением можно было использовать во время путешествий и заграничных командировок. В Европейском союзе принято решение создать международный сервер, который позволял бы странам делиться в приложениях анонимными кодами и на международном уровне. Мы сами участвовали в создании технической спецификации этого решения. Мы начнем тестировать это решение тогда, когда будет готово эстонское приложение.

9. Кто будет вносить в приложение информацию о новых заразившихся — сами больные или Департамент здоровья?

Если какой-нибудь пользователь приложения заболеет, он отметит себя зараженным, и телефоны других пользователей — которые запомнили его код — оповестят своих владельцев о возможных близких контактах. Отметка «зараженный» у пользователей ставится через портал для пациентов, следующая возможность — через Департамент здоровья для тех, кто по какой-то причине не может использовать подтверждение портала для пациентов.

10. Будет ли через приложение вестись отдельная работа с инфицированными — например, контроль над тем, соблюдают ли они карантин?

Прийт Тохвер. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Советник Министерства социальных дел по э-развитию и инновациям Прийт Тохвер:

Пока нет вакцины или лекарства против COVID-19, наиболее действенным способом предотвращения заболевания по-прежнему является соблюдение дистанции. Но если мы хотим вернуться к привычной жизни, в которой есть место путешествиям, традиционной форме обучения и работы на месте, а не удаленно, соблюдение дистанции, к сожалению, не всегда возможно.

Коронавирусное приложение — это дополнительная возможность, чтобы как можно большее количество людей могли как можно раньше узнать о возможном заражении и оставаться на самоизоляции, чтобы в свою очередь снизить вероятность дальнейшего заражения. Это дополнительная возможность уменьшить количество инфекционно опасных контактов и затем остановить распространение коронавируса.

Научные модели показали, что подобные приложения помогают снизить количество зараженных и, конечно, чем больше пользователей, тем они эффективнее. Поэтому призываем всех скачивать это приложение.