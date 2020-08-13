Подробно: как в Эстонии будет работать долгожданное коронавирусное приложение

Со дня на день в Эстонии будет запущено мобильное приложение, которое нацелено на выявление потенциальных носителей коронавируса. Министерство социальных дел ответило на десять самых волнующих вопросов о том, как оно будет работать.
1. На какой стадии разработки находится коронавирусное приложение?
Сейчас проходит тестирование приложения. К 20 августа тестовый период должен закончиться и тогда приложение можно будет загрузить через Play Store и App Store.
2. Правда ли, что приложение будет платным?
Приложение бесплатно для всех.
3. Известно, что приложение поможет выяснить, был ли скачавший его человек в близком контакте с зараженным. Зачем нужна такая функция, если человек с COVID-19 обязан сидеть дома, а не расхаживать по улицам?
Особенность коронавируса заключается в том, что он распространяется и тогда, когда человек не чувствует себя больным. Почти половина (44%) случаев заражения может происходить за несколько дней до возникновения симптомов. Поэтому для предотвращения распространения коронавируса определение близких контактов и оповещение о них имеет критическое значение. Другими словами, мы хотим предупредить о потенциальном риске заражения людей, которые могут быть инфицированы, но у которых еще нет симптомов — если они своевременно останутся дома и будут следить за своим здоровьем, вирусу будет трудно распространяться дальше. Недостаточно того, чтобы только пациенты с диагнозом оставались дома, ведь инфекция распространяется дальше через тех, кого они уже заразили.
4. Какие еще функции будет иметь приложение?
У приложения есть всего одна функция: оповещение о контакте с COVID-19.
5. Какие данные о пользователях будет собирать приложение?
Приложение не создано для сбора информации о пользователях. Если вы были в близком контакте с зараженным, эту информацию будете знать только вы. Если вы заражены, эта информация и так поступит в Департамент здоровья и приложение для этого не требуется.
6. Скачивание этого приложения будет проходить на добровольной или обязательной основе?
Скачивание приложения происходит добровольно, при этом количественной цели мы перед собой не ставим: каждый пользователь этой программы важен для нас.
7. Насколько точным является коронавирусное приложение?
Каким бы надежным ни было техническое решение, сбои могут происходить. В случае коронавирусного приложения важным показателем надежности является то, как хорошо оно интерпретирует поступившую информацию, чтобы установить близкий контакт. К счастью, нам не пришлось разрабатывать эту функцию самостоятельно, здесь мы использовали разработанное Google и Apple решение Bluetooth для сбора и анализа сигналов. Это решение было также протестировано в международных исследованиях, например, Цюрихским университетом, и его надежность признана достаточной, чтобы использовать на государственном уровне. Безусловно, может произойти так, что какой-нибудь близкий контакт не будет определен, поскольку какое-нибудь другое устройство заблокировало связь между телефонами. Но то же самое может произойти и в случае обращения к человеческой памяти, когда зараженные пытаются вспомнить, с кем и как долго они контактировали в инфекционно опасный период. Поскольку традиционное определение близких контактов в Департаменте здоровья и коронавирусное приложение работают рука об руку, они могут помочь друг другу преодолеть проблемные места.
8. Работает ли коронавирусное приложение за пределами Эстонии?
Мы плотно сотрудничаем с другими странами, чтобы приложением можно было использовать во время путешествий и заграничных командировок. В Европейском союзе принято решение создать международный сервер, который позволял бы странам делиться в приложениях анонимными кодами и на международном уровне. Мы сами участвовали в создании технической спецификации этого решения. Мы начнем тестировать это решение тогда, когда будет готово эстонское приложение.
9. Кто будет вносить в приложение информацию о новых заразившихся — сами больные или Департамент здоровья?
Если какой-нибудь пользователь приложения заболеет, он отметит себя зараженным, и телефоны других пользователей — которые запомнили его код — оповестят своих владельцев о возможных близких контактах. Отметка «зараженный» у пользователей ставится через портал для пациентов, следующая возможность — через Департамент здоровья для тех, кто по какой-то причине не может использовать подтверждение портала для пациентов.
10. Будет ли через приложение вестись отдельная работа с инфицированными — например, контроль над тем, соблюдают ли они карантин?
Нет.
Советник Министерства социальных дел по э-развитию и инновациям Прийт Тохвер:
Пока нет вакцины или лекарства против COVID-19, наиболее действенным способом предотвращения заболевания по-прежнему является соблюдение дистанции. Но если мы хотим вернуться к привычной жизни, в которой есть место путешествиям, традиционной форме обучения и работы на месте, а не удаленно, соблюдение дистанции, к сожалению, не всегда возможно.
Коронавирусное приложение — это дополнительная возможность, чтобы как можно большее количество людей могли как можно раньше узнать о возможном заражении и оставаться на самоизоляции, чтобы в свою очередь снизить вероятность дальнейшего заражения. Это дополнительная возможность уменьшить количество инфекционно опасных контактов и затем остановить распространение коронавируса.
Научные модели показали, что подобные приложения помогают снизить количество зараженных и, конечно, чем больше пользователей, тем они эффективнее. Поэтому призываем всех скачивать это приложение.