В Эстонии средняя зарплата выросла до 1496 евро

Как сообщило агентство, в течение года в различных группах по профессиям изменения были неоднородными. В большей мере выросла медианная заработная плата руководящих работников. В то же время несколько сократилась медианная зарплата руководителей ведомств и проектных руководителей, водителей транспортных средств и разнорабочих.

Среднее ожидание зарплаты за год упало на 9%. Год назад работники хотели зарабатывать по 1694 евро в месяц, а уже этой весной ожидания снизились до 1537 евро.