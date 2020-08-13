В Эстонии средняя зарплата выросла до 1496 евро

Средняя зарплата брутто в Эстонии за год выросла на 5% или на 71 евро и составляет на сегодняшний день 1496 евро в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного в мае и июне этого года, экспертами агентства по изучению зарплат Palgainfo Agentuur.
Как сообщило агентство, в течение года в различных группах по профессиям изменения были неоднородными. В большей мере выросла медианная заработная плата руководящих работников. В то же время несколько сократилась медианная зарплата руководителей ведомств и проектных руководителей, водителей транспортных средств и разнорабочих.
Среднее ожидание зарплаты за год упало на 9%. Год назад работники хотели зарабатывать по 1694 евро в месяц, а уже этой весной ожидания снизились до 1537 евро.
Не изменились ожидания в части медианной зарплаты руководителей ведомств, проектных руководителей, конторских служащих, работников сферы продаж и обслуживания, операторов оборудования и техники, водителей транспортных средств и разнорабочих. В других группах по профессиям эти ожидания снизились.