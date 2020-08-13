Вопрос восстановления железнодорожного сообщения с Россией пока открыт

Тем не менее, именно открытия эстонско-российской границы ждут и многие жители Эстонии, и многие жители России. Одним из индикаторов возможного скорого послабления является начало продаж билетов на общественный транспорт. Известно, что пассажирские автобусные перевозки частично восстановлены, однако фирмы-перевозчики, продавая билеты, заранее предупреждают, что могут провезти лишь ограниченный круг пассажиров, которых согласны впускать и выпускать. «Аэрофлот» сначала сообщил, что возобновит перелеты с середины августа, а теперь перенес дату на конец месяца.

Перспективы Российской железной дороги на эстонском направлении пока тоже туманны. «Пока никаких планов, - прокомментировали Rus.Postimees в пресс-службе РЖД. – Мы можем начинать что-то планировать после того, как получим соответствующую информацию от Министерства транспорта, но пока такой информации не поступало».

По словам железнодорожников, это может произойти скоро, а может затянуться: «Скорее всего, информация поступит внезапно, как это было с международным небом. В целом оно закрыто, но начали открываться окна. Например, в Турцию небо открыли со дня».

Это означает, однако, что РЖД придется действовать оперативно и на свой страх и риск: «Да, это всегда риск, но ничего не поделаешь, как только нам дадут зеленый свет, мы возобновим и продажу билетов, и перевозки. Какой будет наполняемость состава, предугадать сложно. Пока ждем».