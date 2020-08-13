Вопрос восстановления железнодорожного сообщения с Россией пока открыт

Пандемия коронавируса по медицинским показаниям опустила пресловутый железный занавес, который не может подняться уже пятый месяц. Если внутренние европейские границы открылись сравнительно давно, то внешние остаются под жестким замком. Третьи страны, жителям которых разрешен свободный въезд и выезд, можно пересчитать по пальцам одной руки. Россия в их число не входит.
Тем не менее, именно открытия эстонско-российской границы ждут и многие жители Эстонии, и многие жители России. Одним из индикаторов возможного скорого послабления является начало продаж билетов на общественный транспорт. Известно, что пассажирские автобусные перевозки частично восстановлены, однако фирмы-перевозчики, продавая билеты, заранее предупреждают, что могут провезти лишь ограниченный круг пассажиров, которых согласны впускать и выпускать. «Аэрофлот» сначала сообщил, что возобновит перелеты с середины августа, а теперь перенес дату на конец месяца.
Перспективы Российской железной дороги на эстонском направлении пока тоже туманны. «Пока никаких планов, - прокомментировали Rus.Postimees в пресс-службе РЖД. – Мы можем начинать что-то планировать после того, как получим соответствующую информацию от Министерства транспорта, но пока такой информации не поступало».
По словам железнодорожников, это может произойти скоро, а может затянуться: «Скорее всего, информация поступит внезапно, как это было с международным небом. В целом оно закрыто, но начали открываться окна. Например, в Турцию небо открыли со дня».
Это означает, однако, что РЖД придется действовать оперативно и на свой страх и риск: «Да, это всегда риск, но ничего не поделаешь, как только нам дадут зеленый свет, мы возобновим и продажу билетов, и перевозки. Какой будет наполняемость состава, предугадать сложно. Пока ждем».
Ждет и Эстония, жители которой уже несколько раз получали от властей положительные сигналы – во время пресс-конференций, посвященных ситуации с коронавирусом, уже несколько раз подчеркивалось, что заболеваемость в России демонстрирует явный спад. Правда, граница должна открыться обоюдно, а российские власти тоже не спешат открывать страну для иностранных туристов, поскольку ущерб коронавирусом нанесен немалый и никто не хочет повторения весенних событий.