Опрос: официальным результатам выборов в Белоруссии верит половина россиян

Согласно исследованию, в большей мере такого мнения придерживаются респонденты в возрасте старше 60 лет (69%).

В то же время, 27% россиян полагают, что официальным результатам выборов в Белоруссии доверять не стоит. Среди респондентов в возрасте 18-24 лет такой точки зрения придерживаются 47%.

22% респондентов не определились с мнением по этому вопросу.

Как отмечают социологи, 64% опрошенных разделяют мнение, что сохранение Лукашенко президентского поста в Белоруссии соответствующим интересам России, а 12% респондентов считают полезной для РФ ситуацию, при которой к власти в соседней стране пришла бы оппозиция.

По данным ВЦИОМ, Лукашенко вызывает симпатию у 47% россиян, каждый третий в РФ (35%) нейтрально относится к белорусскому президенту, о негативном отношении к главе соседнего государства сообщили 12% респондентов.

Согласно результатам опроса, более половины россиян (59%) ожидают, что Лукашенко справится с протестами и сохранит власть, 12% респондентов ожидают, что в Белоруссии будет двоевластие, в утрату властных полномочий белорусского президента верят лишь 6% опрошенных.