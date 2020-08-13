Опрос: официальным результатам выборов в Белоруссии верит половина россиян

Каждый второй россиянин (51%) считает достоверными объявленные итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Согласно исследованию, в большей мере такого мнения придерживаются респонденты в возрасте старше 60 лет (69%).
В то же время, 27% россиян полагают, что официальным результатам выборов в Белоруссии доверять не стоит. Среди респондентов в возрасте 18-24 лет такой точки зрения придерживаются 47%.
22% респондентов не определились с мнением по этому вопросу.
Как отмечают социологи, 64% опрошенных разделяют мнение, что сохранение Лукашенко президентского поста в Белоруссии соответствующим интересам России, а 12% респондентов считают полезной для РФ ситуацию, при которой к власти в соседней стране пришла бы оппозиция.
По данным ВЦИОМ, Лукашенко вызывает симпатию у 47% россиян, каждый третий в РФ (35%) нейтрально относится к белорусскому президенту, о негативном отношении к главе соседнего государства сообщили 12% респондентов.
Согласно результатам опроса, более половины россиян (59%) ожидают, что Лукашенко справится с протестами и сохранит власть, 12% респондентов ожидают, что в Белоруссии будет двоевластие, в утрату властных полномочий белорусского президента верят лишь 6% опрошенных.
Всероссийский инициативный опрос был проведен 11 августа 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.