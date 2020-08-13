Вне дома ⟩ Международная компания Sodexo открыла в квартале Юлемисте новый ресторан

«MIN Bowl – это ресторан, который специализируется на обедах, и источником вдохновения для нас является Полинезия - географическая зона, насчитывающая более чем 1000 островов в Тихом океане, - сказал шеф-повар MIN Bowl Ристо Лиландер. - Мы предлагаем разнообразный выбор азиатских блюд. В основном на обед мы подаем PokeBowl с только что нарезанными овощами и рыбой».

«Мы используем только свежее сырье, которое нарезаем, панируем или маринуем на месте, - сказал Лиландер. - Посетители могут заглянуть к нам на кухню и понаблюдать, как готовится их еда. С 8 до 11 утра мы также предлагаем завтрак: кашу, кофе, выпечку и бутерброды. С 11 до 14 часов мы занимаемся обеденными предложениями, а с 14 до 17 снова предлагаем кофе, пирожные, салаты и так далее. Наш интерьер позволяет комфортно разместиться всем посетителям, а при желании в течение всего рабочего дня можно воспользоваться стойкой для покупки еды на вынос».

«На данный момент мы чаще говорим о том, что рестораны закрываются, а не открываются, но французский концерн Sodexo решил плыть против течения и открыть свой четвертый обеденный ресторан в Эстонии. Вот уже шесть лет, как Sodexo успешно управляет крупнейшим в Эстонии рестораном Dvigatel, в котором могут на высоком уровне обслуживать 1800 человек в день. Кроме того, например, в Финляндии компания управляет 250 ресторанами, многие из которых являются предприятиями общественного питания, принадлежащими Technopolis Group», - сказал председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов.