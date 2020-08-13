Картина дня: коронавирусное приложение, Урмас с битой покончил с собой и задержание гражданина Эстонии в Белоруссии

Подробно: как в Эстонии будет работать долгожданное коронавирусное приложение

Со дня на день в Эстонии будет запущено мобильное приложение, которое нацелено на выявление потенциальных носителей коронавируса. Министерство социальных дел ответило на десять самых волнующих вопросов о том, как оно будет работать. Читать далее...

Урмас с битой покончил с собой в тюрьме

Тартуская тюрьма сообщила 21 июля, что днем ранее, 20 июля покончил с собой 46-летний заключенный, совершивший несколько преступлений против личности, общественного спокойствия и имущества. Речь идет о человеке, прославившемся как Урмас с битой, а затем осужденном на много лет за убийство знакомой женщины Урмасе Эйнроосе. Читать далее...

В Белоруссии задержан гражданин Эстонии

На сегодняшней правительственной пресс-конференции министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил, что в Белоруссии задержан гражданин Эстонии. Читать далее...

Блог, фото, видео 〉 Уйди, пока не поздно! Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

В Республике Беларусь четвертый день проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...

Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за последние сутки не увеличилось

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 193 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, ни одна из проб положительного результата не дала. Читать далее...

В Эстонии средняя зарплата выросла до 1496 евро

Средняя зарплата брутто в Эстонии за год выросла на 5% или на 71 евро и составляет на сегодняшний день 1496 евро в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного в мае и июне этого года, экспертами агентства по изучению зарплат Palgainfo Agentuur. Читать далее...

Что такое грядущая осень для школ Эстонии?

Через три недели школьники, их родители и учителя будут ждать Дня знаний с замиранием сердца, однако вовсе не из-за торжественности события. Весной дистанционное образование для многих стало испытанием, но вдруг способные встретить вторую волну коронавируса во всеоружии школы все же существуют? Читать далее...

Симсон: США не могут вводить санкции против связанных с «Северным потоком — 2» предприятий

Комиссар по энергетике в Еврокомиссии Кадри Симсон в ответ на прозвучавшие со стороны США угрозы ввести санкции против европейских предприятий, связанных с проектом «Северный поток — 2», сказала, что это будет нарушением международного права. Читать далее...

Департамент: ситуация на рынке труда стабилизировались, но восстановились не все отрасли

В июле текущего года на рынке труда были заняты более 630-ти тысяч эстоноземельцев, что говорит о стабилизации ситуации, считает Департамент статистики. Читать далее...

Из-за абсурдной реформы диабетикам придется обременять скорую помощь

Весной Департамент социального страхования изменил практику назначения детям с диабетом 1 типа инвалидности - теперь заявление об инвалидности отклоняется, если больной не вызывает скорую помощь каждый раз во время критического состояния, передает Postimees. Общество детей с диабетом спрашивает, разве для того, чтобы больному ребенку присвоили инвалидность, нужно обременять скорую помощь? Читать далее...

Глава Kredex Лехар Кютт подал заявление об отставке

Председатель правления фонда Kredex Лехар Кютт подал совету заявление об отставке, с 4 октября он оставляет свой пост. В ближайшее время для поиск нового члена правления организации будет объявлен конкурс. Читать далее...