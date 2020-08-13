Чт, 13.08.2020
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  • Вы еще не были внутри Башни-улитки? А там продается квартира за очень большие деньги

Вы еще не были внутри Башни-улитки? А там продается квартира за очень большие деньги

Tigutorn, Väike-Turu 5, Tartu.

ФОТО: KV.EE

Выставлена ​​на продажу элитная квартира, которая находится на последнем этаже 23-этажного высотного дома на правом берегу реки Эмайыги в Тарту, построенном в марте 2008 года. Дом называется Tigutorn -«Башня-улитка», пишет Kodustiil

Цена квартиры, указанная в объявлении - 799 000 евро, что является очень высокой ценой для рынка недвижимости как Эстонии, так и города Тарту. Архитекторы этого здания - Вилен Кюннапу и Айн Падрик. Это самое высокое жилое здание в университетском городе.

Квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры - 143,3 квадратных метра плюс собственная терраса площадью 81,7 квадратных метра. Для внутренней отделки использованы только высококлассные материалы, в комнатах установлена ​​индивидуальная система кондиционирования.

Квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

Белая глянцевая кухонная мебель с бытовой техникой от Miele была сделана на заказ. В комнатах есть встроенные гардеробные, а находящаяся в ванной комнате сауна вмещает 6-8 человек.

Квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

В цену входят и два парковочных места. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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