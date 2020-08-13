Вы еще не были внутри Башни-улитки? А там продается квартира за очень большие деньги

Выставлена на продажу элитная квартира, которая находится на последнем этаже 23-этажного высотного дома на правом берегу реки Эмайыги в Тарту, построенном в марте 2008 года. Дом называется Tigutorn -«Башня-улитка», пишет Kodustiil.
Цена квартиры, указанная в объявлении - 799 000 евро, что является очень высокой ценой для рынка недвижимости как Эстонии, так и города Тарту. Архитекторы этого здания - Вилен Кюннапу и Айн Падрик. Это самое высокое жилое здание в университетском городе.
Площадь квартиры - 143,3 квадратных метра плюс собственная терраса площадью 81,7 квадратных метра. Для внутренней отделки использованы только высококлассные материалы, в комнатах установлена индивидуальная система кондиционирования.
Белая глянцевая кухонная мебель с бытовой техникой от Miele была сделана на заказ. В комнатах есть встроенные гардеробные, а находящаяся в ванной комнате сауна вмещает 6-8 человек.
В цену входят и два парковочных места. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.