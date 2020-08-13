«Диктатор с окровавленными руками»: Грибаускайте призвала Лукашенко уйти

«Диктатор с окровавленными руками #LukasenkaTraukisDabar. Ты сам выбрал свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле», - написала Грибаускайте в своем Twitter по-английски.

Активисты, не признающие победу Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, на этой неделе продолжают акции протеста.

Силовые структуры задержали во время этих акций тысячи людей.