В субботу в спортивном парке Вильде состоится бесплатный молодежный фестиваль

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта в сотрудничестве с Keerdtrepp и Молодежным центром Мустамяэ проведут бесплатный фестиваль, который состоится 15 августа в 14 часов в спортивном парке Вильде. В рамках мероприятия пройдут соревнования на трюковых самокатах, различные мастер-классы и концерт молодежных исполнителей.
«Этим летом в спортивном парке Вильде состоялось множество мероприятий. Проводились различные мастер-классы, занятия по суперграфике, и многое другое. Молодежь района принимала в них активное участие, и мне приятно, что открытый два года назад современный спортивный парк стал популярным местом времяпрепровождения молодежи», - сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
«Тренировки на самокате, организованные в сотрудничестве Keerdtrepp и Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта, были этим летом очень популярными, и поэтому мы решили провести соревнования на трюковых самокатах, где молодежь сможет применить полученные в ходе занятий знания», - сказал организатор соревнований Микаэль Парман.
Состязания пройдут в двух возрастных категориях: до 13 лет, и от 14 лет. Участие бесплатное, регистрация на месте в парке Вильде. Во время соревнований настоятельно рекомендуется использовать шлем. У каждого участника будет по два 45-секундных сета, будет зачтена лучшая попытка. Судьи будут оценивать как сложность и стиль исполнения, так и использование снаряжения спортивного парка.
Расписание соревнований:
14.00-14.30 регистрация и разминка
14.30-15.30 соревнования младшей возрастной группы
15.30-16.45 соревнования старшей возрастной группы
16.45-17.00 награждение
Кроме того, MTÜ Eesti Parkour с 14 до 17 часов будет обучать в парке всех желающих различным паркур-трюкам. Кроме того, Мустамяэский молодежный центр предложит другие занятия:
14:00-15.00 рисунки хной
15.00-16.00 игры («Угадай», игры на координацию и интуицию)
16.00-17.00 турнир по броску на точность
В 17:00 день завершится ярким концертом молодежных исполнителей - выступят группы Spokoiniy Grazhdanin и Butterfly Rage.
Мероприятие поддерживает Tallinna Vesi, которая доставит на место 500-литровый резервуар с бесплатной питьевой водой для всех желающих. Требуется наличие своей тары.
Фестиваль в спортивном парке Вильде организует Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, Keerdtrepp и Мустамяэский молодежный центр. Организаторы просят соблюдать требование рассредоточения, и отказаться от посещения мероприятия в случае симптомов заболевания. Рекомендуется иметь при себе санитайзер.