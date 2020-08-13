В субботу в спортивном парке Вильде состоится бесплатный молодежный фестиваль

«Этим летом в спортивном парке Вильде состоялось множество мероприятий. Проводились различные мастер-классы, занятия по суперграфике, и многое другое. Молодежь района принимала в них активное участие, и мне приятно, что открытый два года назад современный спортивный парк стал популярным местом времяпрепровождения молодежи», - сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

«Тренировки на самокате, организованные в сотрудничестве Keerdtrepp и Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта, были этим летом очень популярными, и поэтому мы решили провести соревнования на трюковых самокатах, где молодежь сможет применить полученные в ходе занятий знания», - сказал организатор соревнований Микаэль Парман.

Состязания пройдут в двух возрастных категориях: до 13 лет, и от 14 лет. Участие бесплатное, регистрация на месте в парке Вильде. Во время соревнований настоятельно рекомендуется использовать шлем. У каждого участника будет по два 45-секундных сета, будет зачтена лучшая попытка. Судьи будут оценивать как сложность и стиль исполнения, так и использование снаряжения спортивного парка.

Расписание соревнований:

14.00-14.30 регистрация и разминка

14.30-15.30 соревнования младшей возрастной группы

15.30-16.45 соревнования старшей возрастной группы

16.45-17.00 награждение

Кроме того, MTÜ Eesti Parkour с 14 до 17 часов будет обучать в парке всех желающих различным паркур-трюкам. Кроме того, Мустамяэский молодежный центр предложит другие занятия:

14:00-15.00 рисунки хной

15.00-16.00 игры («Угадай», игры на координацию и интуицию)

16.00-17.00 турнир по броску на точность

В 17:00 день завершится ярким концертом молодежных исполнителей - выступят группы Spokoiniy Grazhdanin и Butterfly Rage.

Мероприятие поддерживает Tallinna Vesi, которая доставит на место 500-литровый резервуар с бесплатной питьевой водой для всех желающих. Требуется наличие своей тары.