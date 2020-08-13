Поздравляем: старейшей жительнице Кесклинна исполнилось 105 лет

Исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус поздравила именинницу дома, преподнеся ей букет цветов.

«Прежде всего, я хотела бы пожелать человеку столь почтенного возраста, чтобы здоровье не создавало проблем и позволяло радоваться каждому дню и общению с близкими, - сказала Ану Аус. - В нашем районе в течение многих лет возраст старейшего жителя превышал сто лет. Встреча с людьми столь почтенного возраста всегда очень трогательна и поучительна. Оптимистичный взгляд на жизнь сегодняшнего юбиляря может стать примером для каждого».

Эрна Асу родилась 13 августа 1915 года в Нарва-Йыэсуу. Большую часть жизни она однако провела в Таллинне, где много лет проработала парикмахером. На здоровье юбиляр не жалуется, только передвигаться последние годы стало трудней.