Трое граждан Украины отравились в Эстонии грибами и попали в больницу

И хотя руководитель по связям с общественностью клиники Хелен Каю не стала раскрывать детали случившегося, сославшись на защиту личных данных, она отметила, что эти три человека были госпитализированы в разные дни. В то же время, Каю дала понять, что украинцы связаны друг с другом.