Трое граждан Украины отравились в Эстонии грибами и попали в больницу

В Клинике Тартуского университета на лечении сейчас находятся трое граждан Украины, которым диагностировано отравление грибами, пишет Tartu Postimees.
И хотя руководитель по связям с общественностью клиники Хелен Каю не стала раскрывать детали случившегося, сославшись на защиту личных данных, она отметила, что эти три человека были госпитализированы в разные дни. В то же время, Каю дала понять, что украинцы связаны друг с другом.
По словам руководителя по связям с общественностью, состояние трех украинцев удовлетворительное. В свою очередь, руководитель первого отделения интенсивной терапии клиники анестезиологии и интенсивного лечения Клиники ТУ Сильвер Сарапуу напомнил людям, что при приготовлении грибов в пищу нужно, прежде всего, убедиться в безопасности лесной добычи.