Чт, 13.08.2020
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  • Трое граждан Украины отравились в Эстонии грибами и попали в больницу

Трое граждан Украины отравились в Эстонии грибами и попали в больницу

Клиника Тартуского университета

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

В Клинике Тартуского университета на лечении сейчас находятся трое граждан Украины, которым диагностировано отравление грибами, пишет Tartu Postimees.

И хотя руководитель по связям с общественностью клиники Хелен Каю не стала раскрывать детали случившегося, сославшись на защиту личных данных, она отметила, что эти три человека были госпитализированы в разные дни. В то же время, Каю дала понять, что украинцы связаны друг с другом.

По словам руководителя по связям с общественностью, состояние трех украинцев удовлетворительное. В свою очередь, руководитель первого отделения интенсивной терапии клиники анестезиологии и интенсивного лечения Клиники ТУ Сильвер Сарапуу напомнил людям, что при приготовлении грибов в пищу нужно, прежде всего, убедиться в безопасности лесной добычи.

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