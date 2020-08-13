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Собянин заявил, что нового ужесточения карантинных мер не планируется. Бразилия собирается импортировать российскую вакцину от коронавируса. Открывшиеся в России после карантина кинотеатры не привлекают зрителей. Россияне начали бронировать туристические поездки на новогодние каникулы. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Собянин обещает не возвращать карантинные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что осенью офисы и учебные заведения в Москве будут работать штатно. Однако в школах 1 сентября не будут проводиться праздничные линейки.

"Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек. Но учебный процесс начнется 1 сентября", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он назвал слухами предположения о том, что с середины сентября в Москве могут ужесточить ограничительные меры, радикально ослабленные в июне.

"По поводу [возвращения к режиму самоизоляции] 15 сентября - это слухи бесконечные. Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет", - цитирует московского мэра Интерфакс.

Однако масштабного празднования дня города в этом году не будет. "Было желание провести это полномасштабно, как мы проводим обычно, но ситуация с [коронавирусом] все-таки не располагает к этому: мы будем ограничивать, соответственно, массовые мероприятия в городе", - сказал Собянин.

По его словам, из-за угрозы заражения коронавирусом не будет перекрыта Тверская улица и не будет массовых концертов, а будут "локальные мероприятия в парках, скверах".

Еще 5 057 случаев Covid-19

Тем временем в России за сутки зарегистрировали 5 057 новых заражений коронавирусом - из них в Москве - 692. Умерли 124 пациента (в столице - 11).

Накануне оперативный штаб сообщал о 5 102 новых случаях, еще днем ранее - о 4 945 (это был минимальный показатель с 23 апреля).

Среди тех, кто мог заразиться, вице-премьер Юрий Трутнев. Первый его тест на Covid-19 оказался положительным, до получения второго чиновник самоизолировался. Если и он даст положительный результат, Трутнев станет четвертым членом правительства, заразившимся коронавирусом (болели премьер Михиал Мишустин, а также министры Владимир Якушев, Ольга Любимова и Валерий Фальков).

Сначала пандемии выявили уже 907 758 случаев заражения коронавирусом. 15 384 заразившихся умерли, 716 396 вылечились.

Бразилии нужна российская вакцина

Бразильский технологический институт Параны сообщил, что рассчитывает начать производство российской вакцины от Covid-19 ко второй половине 2021 года, сообщает агентство Рейтер. Накануне власти штата Парана подписали меморандум на этот счет.

На этой неделе президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Это произошло после менее чем двух месяцев испытаний на людях. Заявление Путина вызвало тревогу среди мировых экспертов в области здравоохранения, по мнению которых, без полных результатов испытаний вакцине трудно доверять.

Бразильский технологический институт сообщил, что может начать импорт вакцины раньше, чем ее производство, если бразильский федеральный регулятор здравоохранения Anvisa одобрит этот шаг. Институт подписал соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций. Бразилия также продолжает испытания нескольких других вакцин.

Бразилия занимает второе место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных превысило 3 млн, умерли более 100 тысяч пациентов с Covid-19.

В кино не хотят, хотя можно

Кинотеатры в России открылись после смягчения режима ограничений, но люди туда не ходят. Такой вывод можно сделать из отчета специалистов эквайрингового бизнеса ВТБ, о котором пишет РБК. Согласно этим данным, в период с 1-го по 10 августа оборот российских кинотеатров сократился до 5% от значений за аналогичный период прошлого года.

Иначе говоря, в кино ходит в 20 раз меньше людей, чем в начале августа прошлого года. Если точнее, то зрители потратили на билеты в 20 раз меньше.

По данным автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в кинотеатрах с 29 июля по 5 августа побывали 172,5 тысячи россиян, а с 5-го по 11 августа - 259,2 тысячи. В прошлом году в первую и вторую недели августа посещаемость кинотеатров составила соответственно 4,5 и 4,6 млн человек (то есть в 17-25 раз больше).

Кинотеатры закрылись в России весной, когда в регионах вводили карантинные режимы. В Москве им разрешили возобновить работу с 1 августа, в отдельных регионах - еще в июне-июле. В столице оборот составил 4,9% от прошлогоднего, в других регионах - 5,4%.

Август - традиционно низкий сезон для российских кинотеатров, а в этом году ситуация усложняется тем, что в залах соблюдается принцип шахматной рассадки, что уже ограничивает их заполняемость минимум на 50%, напомил вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Россияне готовятся к Пхукету

Россияне начали бронировать новогодние поездки за рубеж, хотя полеты в большинство стран еще не возобновили, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Tinkoff CoronaIndex.

В июле число бронирований авиабилетов за рубеж на период с конца декабря по конец января на платформе "Тинькофф-путешествия" выросло на 30% относительно июня.

Аналогичную тенденцию заметили в OneTwoTrip. По расчетам сервиса, глубина бронирований растет - если два месяца назад 80% билетов покупались лишь за семь дней до вылета, то сейчас - 61%. 45% билетов, купленных на период с 20 декабря по 10 января, приходятся на полеты по России. А вот ставшаяся доля распределена, в частности, между Таиландом (6,6%), Испанией (5,2%), Италией (4,2%) и ОАЭ (3,9%).

По данным Ostrovok.ru, наиболее популярные выездные направления - Пхукет, Дубай, Бали, Стамбул, Паттайя и Париж.

Собеседник "Коммерсанта" на туристическом рынке пояснил, что большинство туроператоров работают по схеме предварительного бронирования туров и берут за них незначительные суммы в 1-3 тысячи рублей. При этом источник издания уверен, что скорого открытия Таиланда, Вьетнама и Индии для россиян ждать не стоит. Египет, по его мнению, станет доступен не раньше октября-ноября.