Чт, 13.08.2020
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Мошенники сняли со счета таллиннца 7323 евро

Мошенники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

По данным Департамента Полиции и Погранохраны Пыхьяской Префектуры, 12 августа было возбуждено уголовное дело, по которому потерпевшему была предложена возможность торговать прибылью на фондовых рынках через брокера.

Пострадавший предоставил неизвестным лицам удаленный доступ к своему компьютеру через программу AnyDesk и под их контролем осуществил переводы со своего банковского счета на сумму 7 323 евро.

Потерпевший не может вывести средства, и под разными предлогами от него по-прежнему требуют дополнительные платежи.

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