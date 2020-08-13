Мошенники сняли со счета таллиннца 7323 евро

По данным Департамента Полиции и Погранохраны Пыхьяской Префектуры, 12 августа было возбуждено уголовное дело, по которому потерпевшему была предложена возможность торговать прибылью на фондовых рынках через брокера.
Пострадавший предоставил неизвестным лицам удаленный доступ к своему компьютеру через программу AnyDesk и под их контролем осуществил переводы со своего банковского счета на сумму 7 323 евро.
Потерпевший не может вывести средства, и под разными предлогами от него по-прежнему требуют дополнительные платежи.