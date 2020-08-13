Видео, фото ⟩ Мечтаете купить или отремонтировать загородный дом?

Руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова, рассказывает о самых важных вещах, которые следует знать, если вы хотите купить, построить или отремонтировать загородный дом с помощью жилищного кредита.

1. В деревне более высокие требования к самофинансированию

В Таллинне, Тарту, Пярну и их окрестностях на покупку находящейся в хорошем состоянии недвижимости можно получить банковский кредит в размере до 85% цены покупки. В сельской же местности, например, в Валгамаа или Йыгевамаа, цены недвижимости ниже, но самофинансирование должно быть выше – до 30%. Для покупателя при принятии решения о покупке загородного дома важную роль обычно играют эмоциональные аргументы: свежий воздух и экологически чистая среда. Банки, однако, оценивают стоимость недвижимости более рационально, учитывая ликвидность, то есть цену, по которой можно перепродать недвижимость в случае необходимости. Поскольку в сельской местности спрос ниже, в банках действует правило: чем дальше от центра, тем выше должна быть доля самофинансирования.

2. О поручительстве Kredex можно ходатайствовать и в деревне, и в городе

Поручительство Kredex позволяет профинансировать до 90% цены покупки недвижимости как в городе, так и в сельской местности, то есть самофинансирование для покупателя может оставаться на уровне всего 10%. В случае загородного дома некоторые банки не хотят использовать гарантию Kredex, но это не исключено, и, если ходатайствующий о кредите принадлежит к целевой группе Kredex, эту возможность определенно стоит изучить.

3. Ремонт загородного дома не обязательно окупится экономически

Потребность в городском жилье выше, и это также влияет на стоимость недвижимости. Цена находящегося в эквивалентном состоянии дома в крупных городах почти всегда будет выше, чем в маленьком городке или в деревне. Покупка загородного дома для семьи дешевле, чем дома городского, но выбор домов в хорошем состоянии в сельской местности меньше. Если вы покупаете старый дом, который нуждается в ремонте, стоимость ремонта может быть почти такой же, как цена покупки или даже выше. Если позднее возникнет желание или необходимость продать загородный дом, рыночная цена может не покрыть банковский кредит и сделанные вложения. Поэтому покупку загородного дома стоит тщательно продумывать, и покупать такой дом, если вы планируете остаться там жить на длительный период времени или использовать летом в качестве дачи. При принятии решения о покупке также необходимо учитывать возможности удаленной работы и то, как часто вам приходится уезжать далеко от дома по работе, а также, например, чтобы отвезти ребенка в школу или в кружок по интересам.

4. Обратитесь за советом к специалисту