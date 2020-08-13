В Брюсселе призвали Лукашенко остановить насилие и начать перемены

«За последние месяцы белорусы ясно показали, что стремятся к демократии и уважению прав человека. Существенные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией», - написал дипломат в официальном блоге. Он отметил, что Европа заинтересована во взаимовыгодных отношениях с восточными соседями, передает «Интерфакс».

Прошедшие выборы, по его мнению, «не были ни свободными, ни справедливыми», а когда избиратели выразили недоверие к результатам и стремление к переменам, произошла «вспышка репрессивного насилия».

Он повторил сделанный два дня назад призыв Евросоюза, чтобы власти Белоруссии прекратили насилие, освободили всех незаконно задержанных и вступили в диалог с обществом.